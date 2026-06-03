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Збірна України з мініфутболу пробилася у фінал Євро-2026

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з мініфутболу пробилася у фінал Євро-2026
У фіналі Євро-2026 збірна України зіграє з переможцем півфіналу Сербія – Азербайджан
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Україна у півфіналі розгромила Угорщину

Збірна України з мініфутболу вийшла у фінал Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Україна у півфіналі перемогла Угорщину з рахунком 5:1.

Євро-2026 з мініфутболу. 1/2 фіналу

Угорщина – Україна 1:5

  • Голи: Кеш (33) – Іванов (22, 35), Бланк (23), Колесников (41), Сорокін (48)

У фіналі Євро-2026 збірна України зіграє з переможцем півфіналу Сербія – Азербайджан. Фінал розпочнеться 4 червня о 21:30 за київським часом, трансляція – на Київстар ТБ.

Склад збірної України з мініфутболу

Воротарі: Ярослав Морикишка, Мирослав Магурський.

Польові гравці: Андрій Заграничний, Андрій Ковальчук, Станіслав Гнатковський, Михайло Грицина, Вадим Іванов, Дмитро Сорокін, Нікіта Сініцин, Дмитро Клочко, Сергій Лапа, Андрій Цопа, Ігор Тихненко, Олександр Колесников, Денис Бланк, Олександр Тарасюк, Артем Сохацький.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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