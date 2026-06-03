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Гравець збірної України з футболу перейшов до грецького чемпіонату

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Гравець збірної України з футболу перейшов до грецького чемпіонату
Олександр Зубков потужно виступав у турецькому чемпіонаті, але прагнув змінити клуб через особисті обставини
фото: ФК АЕК
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Олександр Зубков вирішив обрати команду, яка гратиме у Лізі чемпіонів

Український вінгер турецького «Трабзонспора» та національної збірної Олександр Зубков офіційно змінив клубну прописку, ставши гравцем грецького АЕКа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу афінського клубу.

Деталі угоди Зубкова

29-річний український півзахисник уклав із новим клубом довгострокову угоду на чотири роки, яка триватиме до літа 2030 року. За інформацією джерел, сума трансферу склала 4 мільйони євро. Також додатково передбачено бонусні виплати в розмірі 500 тисяч євро. Крім того, «Трабзонспор» зберіг за собою право на 10% від суми майбутнього перепродажу футболіста.

Напередодні трансферу повідомлялося, що Зубков був особисто зацікавлений у зміні команди через особисті причини, причому пріоритетним варіантом для продовження кар'єри він розглядав американську лігу МЛС. Проте зрештою гравець обрав переїзд до Греції, де АЕК за підсумками сезону виборов золоті нагороди чемпіонату та здобув путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Непересічний трансфер українця

Цей перехід став знаковим одразу з кількох причин. По-перше, придбання Зубкова дозволило йому увійти до п'ятірки найдорожчих трансферів в історії АЕКа, розділивши четверту сходинку з Робертом Любичичем. Дорожче за українця грецький клуб купував лише Орбеліна Пінеду (6,5 млн євро), Леві Гарсію (5,9 млн євро) та Барнабаша Варгу (4,5 млн євро).

Окрім цього, він став уже п'ятим українським легіонером в історії грецького гранда. Раніше кольори АЕКа у різний час захищали такі відомі українські футболісти, як Олег Венглінський, Дмитро Чигринський, Євген Шахов та Олег Данченко.

У сезоні 2025/26 Олександр Зубков продемонстрував солідну індивідуальну статистику, відігравши за «Трабзонспор» 37 поєдинків у всіх офіційних турнірах, у яких відзначився чотири забитими м'ячами та сімома результативними передачами. Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість хавбека у 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, що клуб виставив футболіста збірної України на трансфер і повісив на нього цінник у 6 млн євро

Теги: ФК АЕК Олександр Зубков Дмитро Чигринський НОВИНИ ФУТБОЛУ

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