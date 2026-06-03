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Жіноча збірна України з волейболу провела дебютний матч у Лізі націй

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Жіноча збірна України з волейболу провела дебютний матч у Лізі націй
Україна вперше в історії виступить у найпрестижнішій серії змагань серед жінок
фото: Volleyball World
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Українкам протистояли потужні суперниці із США

Жіноча збірна України з волейболу дебютувала в найпрестижнішому комерційному турнірі – Лізі націй, куди команда вперше в історії виборола право пробитися за підсумками високого рейтингу за минулий рік. Про це повідомляє «Главком»

Яким вийшов дебют для України?

У своєму стартовому поєдинку першого ігрового тижня, який приймає канадський Квебек, підопічні Якуба Глушака протистояли одній з фавориток змагань – збірній США. Перший сет пройшов під знаком помітного хвилювання українок, притаманного дебютним виступам на такому високому рівні. Після рівного старту американська збірна швидко зробила потужний ривок і повела в рахунку 9:3. Волейболістки США по ходу партії впевнено втримували перевагу щонайменше у п'ять пунктів і довели партію до перемоги – 25:16.

У другій партії домінування суперниць продовжилося. США з перших же розіграшів тиснули на українську команду, створивши комфортний відрив 6:0. Попри невтішний початок, синьо-жовті продемонстрували характер, видавши кілька якісних розіграшів і спробувавши скоротити відставання. Але підібратися впритул до досвідчених американок не вдалося, і сет завершився з рахунком 25:17 на користь США.

Найбільш конкурентним і вдалим для збірної України виявився третій сет, у якому наші дівчата вперше в матчі змогли захопити лідерство. Українки активно повели гру та лідирували спочатку з рахунком 9:6, згодом відірвалися до 11:6 і утримували перевагу до позначки 15:14. Проте збірна США зуміла вирівняти становище, після чого на майданчику розпочалася запекла й рівна боротьба. Наприкінці партії американки організували мініривок 23:20, де ключову роль відіграв ейс Евері Скінер. Українські волейболістки зберігали шанси перевести гру в наступний сет, але суперниці втримали мінімальну перевагу 25:23 і забрали матч собі до активу.

Хто став найкращим серед українок у матчі?

У складі збірної України найрезультативнішими гравчинями матчу стали дві волейболістки, які набрали по 11 очок. Однією з них була догравальниця Олександра Міленко, яка всі свої пункти заробила в атаці. Іншою стала діагональна Вікторія Даньчак, яка відзначилася дев'ятьма очками в атаці, а також додала по одному очку на блоці та подачі.

Свій наступний поєдинок у рамках основного раунду Ліги націй 2026 збірна України проведе в четвер, 4 червня, проти команди Німеччини. Зустріч розпочнеться о 23:30 за київським часом. 

Нагадаємо, що збірна України з волейболу назвала склад на дебютні матчі жіночої Ліги націй

Теги: Збірна України Олександра Міленко волейбол Ліга націй

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