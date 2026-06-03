Соболенко здивувала поведінкою на корті і гучно провалилася на «Ролан Гаррос»

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У чвертьфіналі перша ракетка світу програла Діані Шнайдер

Перша ракетка світу «нейтральна» Аріна Соболенко не змогла пробитися до півфіналу «Ролан Гаррос» 2026, сенсаційно поступившись в матчі 1/4 фіналу іншій безпрапорній Діані Шнайдер. Про це повідомляє «Главком».

В останньому матчі жіночого чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції перший сет забрала Соболенко – 6:3. Однак у другій партії сильнішою була Шнайдер – 7:5, яка перевила гру у вирішальний сет. У ньому Соболенко не змогла взяти жодного гейму та вилетіла з «Ролан Гаррос».

Крім незрозумілих перепадів у грі особливу увагу вболівальників привернула поведінка Соболенко під час матчу. У вирішальні моменти зустрічі тенісистка активно розмовляла сама з собою, емоційно реагувала на невдалі розіграші та намагалася впоратися з наростаючим роздратуванням.

Найбільш шокуючим став саме заключний сет. Перша ракетка світу геть втратила контроль і дозволила суперниці оформити розгромні 6:0 та вийти до півфіналу турніру.

Півфінальні пари «Ролан Гаррос» 2026

Марта Костюк (Україна, 15) – Мірра Андрєєва (8)

Діана Шнайдер (23) – Мая Хвалінська (Польща)

Обидва жіночі півфінали відбудуться в четвер, 4 червня. Костюк та Андрєєва зіграють першим запуском о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала перемогу над співвітчизницею Еліною Світоліною (6:3, 2:6, 6:2) у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції. Костюк вперше в кар’єрі пробилася до півфіналу Грендслему.