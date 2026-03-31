Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США

Інфантіно: Ми живемо в реальності і знаємо про вкрай складну ситуацію, в якій перебуває іранська команда

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що ФІФА намагатиметься створити найкращі умови для виступу збірної Ірану на Чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El Financiero.

«Ми живемо в реальності і знаємо про вкрай складну ситуацію, в якій перебуває іранська команда, але ми працюємо і збираємося зробити все можливе, щоб вони провели свої матчі на чемпіонаті світу за найкращих умов», – сказав Інфантіно.

11 березня 2026 року міністр спорту Ірану Ахмад Дон'ямалі повідомив, що національна команда не візьме участі у чемпіонаті світу.

Однак 16 березня 2026 року генеральний секретар Азіатської конфедерації футболу Віндзор Джон заявив про відсутність повідомлень від іранської сторони щодо відмови від участі у майбутній світовій першості.

Пізніше президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що збірна не бойкотуватиме Чемпіонат світу, а організація обговорює з ФІФА перенесення матчів команди до Мексики.

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США. Іранська команда потрапила до одного квартету зі збірними Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії. Турнір відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року, ігри відбудуться у США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу.

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)