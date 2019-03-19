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    Роналду відкрив в Мадриді центр з пересадки волосся

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    Кріштіану Роналду - Роналду відкрив в Мадриді центр з пересадки волосся
    Кріштіану Роналду

    Вартість пересадки волосся в центрі Роналду буде починатися від 4 тисяч євро

    Португальський нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду відкрив в Мадриді клініку з пересадки волосся. Про це повідомляє TMZ.

    «Імідж дуже важливий для мене. Тому я хочу допомогти іншим людям повернути не тільки волосся, але і впевненість в собі. Я ніколи не проходив таку процедуру, але зроблю це при необхідності. Але зараз волосся на сто відсотків моє», - сказав Роналду.

    Раніше повідомлялося, що дівчина форварда Джорджина Родрігес стане керівником центру. У ньому працюватимуть 150 фахівців, здатних виконувати 18 пересадок волосся в день. Вартість пересадки волосся в центрі Роналду буде починатися від 4 тисяч євро.

    Нагадаємо, у нинішньому сезоні 34-річний Роналду взяв участь в 26 матчах чемпіонату Італії, в яких забив 19 голів.

    Джерело: Чемпионат.com

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