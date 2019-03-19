Роналду відкрив в Мадриді центр з пересадки волосся



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Кріштіану Роналду

Вартість пересадки волосся в центрі Роналду буде починатися від 4 тисяч євро

Португальський нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду відкрив в Мадриді клініку з пересадки волосся. Про це повідомляє TMZ.

«Імідж дуже важливий для мене. Тому я хочу допомогти іншим людям повернути не тільки волосся, але і впевненість в собі. Я ніколи не проходив таку процедуру, але зроблю це при необхідності. Але зараз волосся на сто відсотків моє», - сказав Роналду.

Раніше повідомлялося, що дівчина форварда Джорджина Родрігес стане керівником центру. У ньому працюватимуть 150 фахівців, здатних виконувати 18 пересадок волосся в день. Вартість пересадки волосся в центрі Роналду буде починатися від 4 тисяч євро.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні 34-річний Роналду взяв участь в 26 матчах чемпіонату Італії, в яких забив 19 голів.

Джерело: Чемпионат.com