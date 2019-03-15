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    Роналду визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

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    Кріштіану Роналду - Роналду визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів
    Кріштіану Роналду

    Роналду допоміг «Ювентусу» здобути перемогу з рахунком 3:0 над «Атлетіко»

    Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду став переможцем голосування за кращого футболіста ігрового тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА.

    Португальський форвард відзначився хет-триком у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським «Атлетіко». Бьянконері здобули перемогу з рахунком 3:0, зробивши камбек після поразки в першій зустрічі (0:2).

    Зазначимо, що на звання кращого гравця тижня в Лізі чемпіонів також претендували форвард «Барселони» Ліонель Мессі, нападник «Ліверпуля» Садіо Мане і півзахисник «Манчестер Сіті» Лерой Зане.

    Нагадаємо, на цьому тижні в Лізі чемпіонів відбулися наступні матчі: Ювентус» - «Атлетіко» (3:0), «Манчестер Сіті» - «Шальке» (7:0), «Барселона» - «Ліон» (5:1), «Баварія» - «Ліверпуль» (1:3).

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    Джерело: Чемпионат.com

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