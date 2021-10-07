Роналду заробляє більше, ніж всі футболісти трьох команд англійської Прем’єр-ліги

Зарплата нападника «Манчестер Юнайтед» складає близько €30 млн на рік

Якщо порівняти зарплату нападника «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду з зарплатними відомостями інших клубів англійської Прем’єр-ліги, то виявиться, що капітан збірної Португалії отримує більше, ніж цілим складом трьох команд. Про це повідомляє The Sun.

«Норвіч», «Лідс» і «Брентфорд» витрачають менше £24,7 млн (€29 млн) на рік на зарплату гравців. Роналду особисто отримує в «МЮ» £24,9 млн (€29,3 млн).

Перехід 36-річного форварда Роналду з туринського «Ювентуса» в англійський «Манчестер Юнайтед» дозволив йому забратися на першу сходинку найбільш високооплачуваних футболістів за версією Forbes. У сезоні 2021/2022 Роналду має заробити €106,6 млн до вирахування податків, з яких €59,7 млн припадають на його зарплату та бонуси за повернення на «Олд Траффорд».

Ліонель Мессі тим часом розташовується в рейтингу відразу позаду Роналду з €93,8 млн, а його нові одноклубники по французькому «Парі Сен-Жермен» Неймар (€81 млн) і Кіліан Мбаппе (€36,7 млн) замикають четвірку найкращих.