Збірна Боснії і Герцеговини втратила провідних футболістів перед матчем з Україною

Участь у матчі відбору до чемпіонату світу не візьмуть Круніч з «Малана» та П’яніч з «Бешикташа»

Суперник збірної України у відбірному турнірі до чемпіонату світу з футболу збірна Боснії і Герцеговини в найближчих матчах не зможе розраховувати на кількох лідерів. Травм зазнали одразу четверо гравців. На поле не вийдуть Раде Круніч з «Мілана», Міралем П’яніч з «Бешикташа», Матео Сушіч з «Клужа» та Стіпе Лончар з «Ференцвароша». Крім того, Сініша Санічанін з «Партизана» захворів на коронавірус.

До матчів з Казахстаном (9 жовтня) і Україною (12 жовтня) готуються:

Воротарі: Ібрахім Шехіч («Коньяспор», Туреччина), Нікола Васіль («Санкт-Паулі», Німеччина), Кенан Піріч («Атромітос», Греція).

Захисники: Бранімір Ціпетіч («Локомотива», Хорватія), Юсуф Газібеговіч («Штурм», Австрія), Сеад Колашинац («Арсенал», Англія), Елдар Чівіч, Аднан Ковачевіч (обидва – «Ференцварош», Угорщина), Анел Ахмедходжіч («Мальме», Швеція), Денніс Хаджікадуніч («Ростов», Росія), Александар Йовічіч («Горіца», Хорватія), Айдин Нукіч («Тузла»).

Півзахисники: Амір Хаджіахметовіч («Коньяспор», Туреччина), Амер Гояк («Динамо» З, Хорватія), Гойко Цімірот («Стандард», Бельгія), Марко Вранчіч («Сток Сіті», Англія), Мірослав Стевановіч («Серветт», Швейцарія), Аді Наліч («Мальме», Швеція), Алмедіна Зількіч («Олімпія», Словенія).

Нападники: Едін Джеко («Інтер», Італія), Лука Мена («Динамо» З, Хорватія), Ермедін Деміровіч («Фрайбург», Німеччина), Смаіл Превляк («Ейпен», Бельгія).

Збірна України, своєю чергою, розпочала тренувальний збір 4 жовтня. В.о. головного тренера Олександр Петраков не зможе розраховувати в найближчих матчах на Олександра Зінченка, Віталія Миколенка, Віталія Буяльського та Дениса Бойка.

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