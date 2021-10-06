Луческу розповів, через що у «Барселони» виникли проблеми

Тренер «Динамо» вважає, що в суперника киян у Лізі чемпіонів дуже молодий склад

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу дав інтерв’ю румунським ЗМІ. В ньому він розповів, чому не вийшов на звичний рівень у «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі, а також прокоментував невдачі іспанської «Барселони», з якою український клуб незабаром зустрінеться в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Каталонці програли два попередні матчі турніру з загальним рахунком 0:6.

«Таке відбувається в будь-якій команді, де є зміна поколінь. Будувати команду складно, у «Барси» і далі будуть проблеми.

Вони випускають 17-18-річних гравців. На такому рівні, звичайно, потрібні більш досвідчені футболісти, а з таких в стартовому складі виходять тільки Піке і Бускетс», – наводить слова Луческу telekomsport.

Матч «Барселона» – «Динамо» відбудеться 20 жовтня на «Камп Ноу». Початок – о 20:00.

Після двох турів групового турніру Ліги чемпіонів кияни мають в активі 1 очко, «Барселона» – 0.

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