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    Луческу розповів, через що у «Барселони» виникли проблеми

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    Мірча Луческу готує&nbsp;&laquo;Динамо&raquo; до перемоги над&nbsp;&laquo;Барселоною&raquo; - Луческу розповів, через що у «Барселони» виникли проблеми
    Мірча Луческу готує «Динамо» до перемоги над «Барселоною»
    Фото: ФК Динамо

    Тренер «Динамо» вважає, що в суперника киян у Лізі чемпіонів дуже молодий склад

    Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу дав інтерв’ю румунським ЗМІ. В ньому він розповів, чому не вийшов на звичний рівень у «Парі Сен-Жермен» Ліонель Мессі, а також прокоментував невдачі іспанської «Барселони», з якою український клуб незабаром зустрінеться в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Каталонці програли два попередні матчі турніру з загальним рахунком 0:6.

    «Таке відбувається в будь-якій команді, де є зміна поколінь. Будувати команду складно, у «Барси» і далі будуть проблеми.

    Вони випускають 17-18-річних гравців. На такому рівні, звичайно, потрібні більш досвідчені футболісти, а з таких в стартовому складі виходять тільки Піке і Бускетс», – наводить слова Луческу telekomsport.

    Матч «Барселона» – «Динамо» відбудеться 20 жовтня на «Камп Ноу». Початок – о 20:00.

    Після двох турів групового турніру Ліги чемпіонів кияни мають в активі 1 очко, «Барселона» – 0.

    Тим часом УЄФА провів презентацію логотипу Євро-2024 з українським Кримом.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мірча Луческу ФК Барселона
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    Луческу розповів, через що у «Барселони» виникли проблеми