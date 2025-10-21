Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Росію підтримали Білорусь, Венесула, КНДР

Росіяни написали тексти залежним від них країнам, щоб вони виступали з заявами, які вигідні РФ

Вперше з 2022 року Росія увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті. Про це «Главкому» у ексклюзивному коментарі розповіла заступниця Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна.

20 жовтня у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі розпочала роботу 10-та сесія Конференції держав-учасниць Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті (COP10). Українську делегацію очолює заступниця Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна.

«Кожна регіональна група висувала свого кандидата. Наша регіональна група консенсусним рішенням висунула Естонію. Але росіяни, які також є членами нашої регіональної групи, не були згодні. Вони висунули самі себе. Процедурні моменти в ЮНЕСКО є не дуже чіткими, цим росіяни і скористалися. Росіяни привезли дуже велику делегацію – 12 осіб. Хоча, згідно з регламентом, можна максимум чотири особи. Був два дні присутній міністр спорту РФ та керівник Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьов. Голоси розподілилися наступним чином: 76 країн за Росію, 66 – за Естонію. Росіяни написали тексти залежним від них країнам, щоб вони виступали з заявами, які вигідні РФ», – розповіла Рясна «Главкому».

Вона зазначила, що, зокрема, Росію підтримали Білорусь, Венесула, КНДР.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: ЮНЕСКО росія спорт допінг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польський суддя Даріуш Любовський
Польський суддя став героєм тижня в Україні
19 жовтня, 11:07
Все більше країн зацікавлені в конфіскації російських активів
Уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк: Отримати європейські візи росіянам стане складніше
22 вересня, 12:25
Ворог обстріляв Запоріжжя
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
22 вересня, 05:49
На Куп'янському напрямку евакуація триває
На Харківщині розшириться територія примусової евакуації сімей з дітьми
3 жовтня, 06:37
Іван Ус уклав контракт із російською армією 17 січня 2025 року і був відправлений на війну проти України
Українські військові ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі
Сьогодні, 14:12
Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великої Британії
Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско
29 вересня, 15:49
У фінальних перегонах українка (ліворуч) пропустила вперед лише Гаю Тормену з Італії
Сухопалова здобула срібло чемпіонату Європи з маунтинбайку
6 жовтня, 11:50
Україна набрала 33 бали на чемпіонаті світу
Збірна України з богатирського багатоборства здобула чотири нагороди чемпіонату світу
9 жовтня, 18:11
Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року
Жеребкування Євро-2026 із футзалу: УЄФА розведе по різних групах Україну і Білорусь
15 жовтня, 16:33

Новини

Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Російські лижники та фристайлісти пропустять Олімпіаду
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Визначилися найкращі гравці третього туру баскетбольної Суперліги
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Американська армія стала офіційним спонсором Федерації лиж та сноуборду США
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю
Сил спецоперацій і Федерації фрі-файту оголосили про співпрацю

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua