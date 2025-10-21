Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті

Росіяни написали тексти залежним від них країнам, щоб вони виступали з заявами, які вигідні РФ

Вперше з 2022 року Росія увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті. Про це «Главкому» у ексклюзивному коментарі розповіла заступниця Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна.

20 жовтня у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі розпочала роботу 10-та сесія Конференції держав-учасниць Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті (COP10). Українську делегацію очолює заступниця Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Вікторія Рясна.

«Кожна регіональна група висувала свого кандидата. Наша регіональна група консенсусним рішенням висунула Естонію. Але росіяни, які також є членами нашої регіональної групи, не були згодні. Вони висунули самі себе. Процедурні моменти в ЮНЕСКО є не дуже чіткими, цим росіяни і скористалися. Росіяни привезли дуже велику делегацію – 12 осіб. Хоча, згідно з регламентом, можна максимум чотири особи. Був два дні присутній міністр спорту РФ та керівник Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьов. Голоси розподілилися наступним чином: 76 країн за Росію, 66 – за Естонію. Росіяни написали тексти залежним від них країнам, щоб вони виступали з заявами, які вигідні РФ», – розповіла Рясна «Главкому».

Вона зазначила, що, зокрема, Росію підтримали Білорусь, Венесула, КНДР.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.