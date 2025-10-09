Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з богатирського багатоборства здобула чотири нагороди чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з богатирського багатоборства здобула чотири нагороди чемпіонату світу
Україна набрала 33 бали на чемпіонаті світу
фото: Ukrainian Federation of Strength Athletes

У командному заліку збірна України посіла четверте місце

Чотири нагороди здобули представники і представниці збірної України з богатирського багатоборства на чемпіонаті світу Old School Strongman у Німеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports. 

Дві українки стали призерками у категорії Masters до 73 кг. Срібну нагороду здобула Тетяна Давиденко, бронзову – Марина Коба.

Бронзову медаль виборов у Masters до 90 кг Сергій Капустін.

Валерій Газаєв став третім у категорії до 120 кг.

У командному заліку збірну України набрала 33 бали та посіла 4 місце з 11 країн-учасниць.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У допінг-пробі юної спортсменки виявили заборонену речовину преднізолон (клас S9, глюкокортикоїди)
13-річна росіянка отримала дискваліфікацію за вживання допінгу
3 жовтня, 10:13
Під час чемпіонату світу з важкої атлетики ITA візьме близько 300 проб сечі та крові
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом
2 жовтня, 14:42
Кличко: Після обміну інформацією з World Boxing, я не є кандидатом на президенство у WB, принаймні поки що
Кличко прокоментував інформацію про свою участь у виборах президента World Boxing
2 жовтня, 12:08
13 лютого 2025 року Філліпов (крайній праворуч) взяв участь у церемонії нагородження російських окупантів
Російський чиновник, який нагороджував окупантів, балотується у виконком European Gymnastics
25 вересня, 19:44
В олімпійському сезоні Віталій також спробує продовжити свій прогрес як один із провідних біатлоністів збірної
Біатлоніст Мандзин розповів про підготовку до нового сезону
25 вересня, 10:58
Navi здобули свій перший трофей у 2025 році
Українська кіберспортивна команда Navi виграла турнір в Угорщині
22 вересня, 13:59
Анастасія Гарник принесла Україні золото
Українські парадзюдоїсти здобули три нагороди чемпіонату Європи
22 вересня, 10:45
Куліченко раніше проживала у США і нещодавно закінчила там навчання в університеті
«Когось застрелили, на когось напали». Російська легкоатлетка поскаржилася на життя у США
19 вересня, 16:01
Єгор Скрипниченко та Андрій Лункан виграли усі три матчі групового етапу,
Українці здобули срібло чемпіонату Європи (U-18) з пляжного волейболу
16 вересня, 14:55

Новини

Збірна України з богатирського багатоборства здобула чотири нагороди чемпіонату світу
Збірна України з богатирського багатоборства здобула чотири нагороди чемпіонату світу
Чотири представники Росії потрапили до складів комітетів та комісій ФІФА
Чотири представники Росії потрапили до складів комітетів та комісій ФІФА
Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу
Воротар збірної Лівії підозрюється у навмисній помилці у грі кваліфікації чемпіонату світу
Український голкіпер потрапив до символічної збірної Євро-2025 (U-19) із футзалу
Український голкіпер потрапив до символічної збірної Євро-2025 (U-19) із футзалу
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
Перспективний український баскетболіст продовжить кар’єру в Естонії
Перспективний український баскетболіст продовжить кар’єру в Естонії

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua