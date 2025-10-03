На Харківщині розшириться територія примусової евакуації сімей з дітьми

Синєгубов оголосив про плани розширення території примусової евакуації на Великобурлуцький напрямок

У Харківській області планують розширити територію примусової евакуації сімей із дітьми. До Куп’янського та Ізюмського напрямків, де евакуація вже триває, додасться і Великобурлуцький напрямок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Примусова евакуація сімей з дітьми буде поширена на населені пункти Великобурлуцького напрямку через посилення загроз. Олег Синєгубов запевнив, що місто Куп’янськ перебуває під контролем Збройних Сил України.

«Фронт залишається стабільним завдяки нашим військовим», – наголосив Синєгубов

Він наголосив, що фронт залишається стабільним завдяки українським військовим. На Куп'янському напрямку евакуація триває. Наразі в самому місті залишаються 758 осіб, а загалом на напрямку – близько 4,4 тисячі осіб.

Незважаючи на те, що ворог знищив критичну інфраструктуру в районі, ЗСУ стримують наступ, а область паралельно готується до опалювального сезону.

Нагадаємо, війська Російської Федерації ввечері 1 жовтня завдали ракетного удару по місту Балаклія на Харківщині, внаслідок чого загинула одна людина і десять постраждали, серед них дитина. За даними Ізюмської окружної прокуратури, яка розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України), ворог, імовірно, застосував ракету «Іскандер-М».