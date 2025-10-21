Українські військові ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі

Іван Ус уклав контракт із російською армією 17 січня 2025 року і був відправлений на війну проти України

ЗСУ ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі, який воював за Росію

Українські військові ліквідували громадянина Білорусі Івана Уса, сина колишнього кандидата в президенти Республіки Білорусь Дмитра Уса. Іван Ус брав участь у бойових діях на території України на боці російської окупаційної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

Сили оборони, посилаючись на незалежне білоруське інформаційне агентство «Белсат», зазначають що, Іван Ус був відомий своєю проросійською позицією: у середині 2010-х він був адміністратором проросійської організації «Антимайдан Мінськ» у соціальній мережі «Вконтакте».

За даними Командування Об’єднаних сил ЗСУ його батько, Дмитро Ус, балотувався на виборах президента Білорусі у 2010 році, набравши тоді незначну кількість голосів (0,4%). Іван Ус уклав контракт із російською армією 17 січня 2025 року і був відправлений на війну проти України.

Зазначається, що вже за два місяці після підписання контракту він зник безвісти.

«У жовтні 2025 року, в одному із залишків тіл, переданих російській стороні, був опізнаний Іван Ус, який шалено ненавидів Україну», – йдеться у повідомленні українських військових.

Нагадаємо, наразі Кремль не готовий «прийняти щось менше, ніж капітуляція України» перед усіма його воєнними вимогами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Після телефонних переговорів президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна, а також зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і заяв, зроблених після цих розмов, в ISW заявили, що Кремль залишається готовим витратити значну кількість людських та інших ресурсів і часу для досягнення своїх вимог на полі бою, якщо це буде необхідно.