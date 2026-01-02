Головна Спорт Новини
МОК не дозволить Росії брати участь у зимовій Олімпіаді, навіть після завершення війни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Кірсті Ковентрі заявила, що ніщо не вплине на рішення щодо заброни Росії брати участь у змаганнях
фото: Reuters

Російські спортсмени можуть змагатися в Зимових Олімпійських іграх лише під нейтральним статусом

Росія не зможе брати участь в Зимових Олімпійських іграх в Мілані-Кортіні, навіть після закінчення війни в Україні. Відповідну заяву зробила президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Ser. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Кірсті Ковентрі заявила, що поки ніякі зміни не вплинуть на рішення МОК щодо російських спортсменів. Тому вони можуть брати участь у змаганнях лише під нейтральним статусом. Тобто представляти себе, а не свою країну.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив Росії та Білорусі брати участь у Зимових Олімпійських іграх, представляючи свою країну.

Нагадаємо, що виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував федераціям допускати російських та білоруських спортсменів у юнацьких змаганнях із прапором та гімном.

Також повідомлялося, що Міжнародний олімпійський комітет відмовився коментувати заяву голови Вищої Ради Федерації гандболу Росії Сергія Шишкарьова щодо очільниці організації Кірсті Ковентрі. Шинкарьов стверджував, що президент Міжнародної федерації гандболу Хасан Мустафа розповів йому про домовленості з Ковентрі щодо повернення на міжнародні змагання російських гандбольних збірних.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі під власними прапорами на змагання юнацького рівня.

