Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско
Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великої Британії

Формула-1: Роско подарував посмішки вболівальникам у всьому світі

Пресслужба Формули-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона – Роско. Про це інформує «Главком».

«Спочивай з миром, Роско Хемілтон, справжня зірка, гідна поваги. Улюблений Льюїсом Хемілтоном Роско подарував посмішки вболівальникам у всьому світі та зігрів їхні серця. Наші думки з Льюїсом у цей скрутний час. Спочивай з миром, Роско, від цуценя до справжньої собачої ікони. Дякуємо тобі за слід, який ти залишив у наших серцях», – написала пресслужба Формули-1 у соцмережах.

Раніше Хемілтон повідомив про смерть бульдога.

«Втратив минулої ночі свого найкращого друга. Дякуємо всім за любов, яке ви дарували йому всі ці роки. Роско назавжди», – написав Льюїс Хемілтон у соціальних мережах.

Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великобританії після того, як відновився від перенесеної пневмонії. До цього Льюїс повідомляв, що переживає через стан свого вже не молодого бульдога.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

