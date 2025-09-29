Формула-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога Роско

Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великої Британії

Формула-1: Роско подарував посмішки вболівальникам у всьому світі

Пресслужба Формули-1 висловила співчуття у зв'язку зі смертю бульдога семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона – Роско. Про це інформує «Главком».

«Спочивай з миром, Роско Хемілтон, справжня зірка, гідна поваги. Улюблений Льюїсом Хемілтоном Роско подарував посмішки вболівальникам у всьому світі та зігрів їхні серця. Наші думки з Льюїсом у цей скрутний час. Спочивай з миром, Роско, від цуценя до справжньої собачої ікони. Дякуємо тобі за слід, який ти залишив у наших серцях», – написала пресслужба Формули-1 у соцмережах.

Раніше Хемілтон повідомив про смерть бульдога.

«Втратив минулої ночі свого найкращого друга. Дякуємо всім за любов, яке ви дарували йому всі ці роки. Роско назавжди», – написав Льюїс Хемілтон у соціальних мережах.

Роско вперше з'явився у паддоку Формули-1 у сезоні-2025 на Гран-прі Великобританії після того, як відновився від перенесеної пневмонії. До цього Льюїс повідомляв, що переживає через стан свого вже не молодого бульдога.

