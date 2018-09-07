Росії продовжили заборону на проведення біатлонних турнірів



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Фото IBU

Міжнародний союз біатлоністів не відновив у правах Союз біатлоністів Росії

Конгрес IBU (Міжнародного союзу біатлоністів) проголосував проти повного відновлення Союзу біатлоністів Росії (СБР) у правах.

Таким чином, СБР залишиться тимчасовим членом IBU (20 осіб висловилися за відновлення, 29 – проти).

Збірна Росії буде брати участь у міжнародних змаганнях на колишніх умовах: під російським прапором і зі збереженням квоти, але не зможе голосувати на конгресі IBU, висувати кандидатів на вибори до керівних органів організації та претендувати на проведення міжнародних стартів.

Триразовий чемпіон світу, призер Олімпійських ігор, член правління СБР Іван Черезов поділився своєю думкою про рішення Міжнародного союзу біатлоністів.

«Хорошого у цьому мало. Нам тепер належить з цим жити. Будемо працювати далі, вибудовувати відносини з IBU, доводити, що ми гідні повернення у біатлонну сім'ю на повних правах. Слава Богу, що команду не чіпали – дали можливість спокійно виступати на Кубку світу», - сказав він.

СБР був обмежений у правах за порушення антидопінгових правил спортсменами у грудні минулого року.

Раніше повідомлялося про порушення справ IBU щодо чотирьох росіян через порушення антидопінгових правил.

Джерело: Спорт-Экспресс