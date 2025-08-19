Російська легкоатлетка влаштувала істерику через заяви Магучіх

Головна Спорт Новини
Російська легкоатлетка влаштувалаістерику через заяви Магучіх

Христина Жиренко
Христина Жиренко

Качанова поскаржилася, що Магучіх ще у 2018 році відмовлялася з нею спілкуватися
фото: Reuters

Качанова у своїх численних інтерв'ю жодного разу не засудила агресію Росії проти України

Російська стрибунка у висоту Марія Качанова влаштувала істерику через заяви Ярослави Магучіх щодо країни-агресорки та її спортсменів. Про це повідомляє «Главком».

«Некрасиво, коли людина, яка просуває вид, усю легку атлетику, часом дає коментарі, які не дуже фільтруються. Припустимо, був коментар Магучіх щодо Олени Куліченко у стилі: «Патли всі повириваю». Я читаю, сиджу і думаю: «Господи, і ця людина є обличчям нашого виду спорту?» Це жахливо. Не можна такі речі говорити, коли на тебе всі орієнтуються, діти дивляться на тебе. Як можна до цього дійти? Ми всі просто люди. І питання не в поточній ситуації, вона завжди була такою, здається. Ми у юнацькому віці з нею виступали в одній категорії, а вона зі мною не розмовляла. Це був 2018 рік, Ярослава з подружками вдавали, що не знають російську, принципово», – сказала Качанова під час розмови з російськими пропагандистами.

Варто зазначити, що Качанова, яка є дворазовою чемпіонкою Росії, у своїх численних інтерв'ю жодного разу не засудила агресію РФ проти України.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, керівництво російського чоловічого волейбольного клубу «Білогір'я» ухвалило рішення достроково завершити тренувальні збори у Білгороді у зв’язку з обстрілами міста.

«Підготовка до сезону-2025/2026 триватиме у Тулі. Усі заплановані публічні заходи скасовано. Слідкуйте за актуальною інформацією та бережіть себе», – написано у повідомленні клубу.

Через заходи безпеки «Білогір'я» проводило домашні матчі російської Суперліги-2024/2025 у Тулі. У минулорічному чемпіонаті клуб із Білгорода виборов бронзові нагороди.



