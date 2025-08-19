Російська легкоатлетка влаштувала істерику через заяви Магучіх

Качанова поскаржилася, що Магучіх ще у 2018 році відмовлялася з нею спілкуватися

Російська стрибунка у висоту Марія Качанова влаштувала істерику через заяви Ярослави Магучіх щодо країни-агресорки та її спортсменів. Про це повідомляє «Главком».

«Некрасиво, коли людина, яка просуває вид, усю легку атлетику, часом дає коментарі, які не дуже фільтруються. Припустимо, був коментар Магучіх щодо Олени Куліченко у стилі: «Патли всі повириваю». Я читаю, сиджу і думаю: «Господи, і ця людина є обличчям нашого виду спорту?» Це жахливо. Не можна такі речі говорити, коли на тебе всі орієнтуються, діти дивляться на тебе. Як можна до цього дійти? Ми всі просто люди. І питання не в поточній ситуації, вона завжди була такою, здається. Ми у юнацькому віці з нею виступали в одній категорії, а вона зі мною не розмовляла. Це був 2018 рік, Ярослава з подружками вдавали, що не знають російську, принципово», – сказала Качанова під час розмови з російськими пропагандистами.

Варто зазначити, що Качанова, яка є дворазовою чемпіонкою Росії, у своїх численних інтерв'ю жодного разу не засудила агресію РФ проти України.

