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«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Світ впав». Російська рапіристка прокоментувала поразку від України на чемпіонаті світу
Марта Мартьянова: Прийняти поразку дуже важко

Чемпіонат світу з фехтування проходить у Тбілісі з 22 по 30 липня

Російським рапіристкам дуже важко змиритися з поразкою від збірної України у 1/8 фіналу командного турніру на чемпіонаті світу, заявила росіянка Марта Мартьянова. Про це повідомляє «Главком».

«Сьогодні нам не вдалося показати гарне фехтування. Ми розуміли, що буде важко, легких боїв тут не буде, але прийняти поразку дуже важко. До половини йшло нормально, але потім нерви зробили свою справу. Хтось уперше на чемпіонаті світу, це теж далося взнаки. Звичайно, я незадоволена собою, причому протягом усього турніру. Є якісь добрі моменти, але я точно не можу сказати, що чимось задоволена. Ми ще обговоримо причини, але зараз… знаєте, ніби світ звалився перед очима», – сказала Мартьянова.

Українська команда рапіристок сьогодні, 28 липня, здобула перемогу над росіянками на чемпіонаті світу з фехтування, який проходить у Тбілісі (Грузія).

У складі збірної України змагалися Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова та Дар'я Миронюк. 

Наша команда розпочала боротьбу вчора, 27 липня. У 1/16 фіналу українки розгромили Казахстан – 45:13.

Сьогодні, 28 липня, в 1/8 фіналу наші дівчата перемогли росіянок – 45:36. Після перемоги над збірною країни-агресора українки влаштували емоційне святкування.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Теги: Фехтування спорт

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