Російські керлінгісти пропустять Олімпіаду-2026

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Російські керлінгісти пропустять Олімпіаду-2026
Олімпіада-2026 відбудеться без російських керлінгістів

Свищев: У керлінгу навіть теоретично ми не маємо можливості відібратися на Олімпіаду-2026

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури і спорту президент Федерації керлінгу Росії Дмитро Свищев виключив можливу участь російських керлінгістів у Олімпіаді 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

«Шанси нашої команди з керлінгу потрапити на Олімпіаду? Якщо щось станеться і нас допустять на спортивні заходи, то в керлінгу навіть теоретично ми не маємо можливості відібратися на Олімпіаду-2026. На жаль, ми втратили таку нагоду – звалилися до групи C, де далеко не лідери. А щоб відібратися, треба пройти шлях повернення до групи А. На цей олімпійський період ми не потрапляємо. Наша команда з керлінгу не поїде на Олімпіаду-2026», – сказав Свищев.

Нагадаємо, російські важкоатлети, які незаконно відвідували анексований Крим і є членами російського військового клубу ЦСКА, можуть отримати допуск до участі у чемпіонаті світу.

Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва у 2022 році брали участь у тренувальному зборі жіночої збірної РФ з важкої атлетики. Цей збір проходив в тимчасово окупованій Алушті (Крим). Також на зборі не була присутня, але незаконно відвідувала Крим Крістіна Новицька.

Російські важкоатлетки на територію окупованого Криму потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни. Вони порушили законодавство України.

Як зазначав ресурс Base of Ukrainian Sports, російські важкоатлетки, які брали участь у зборі в анексованій Алушті, порушили законодавство України.

«Своїми діями ці особи створюють реальні загрози національним інтересам України, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави. Щодо них обов'язково мають бути порушені кримінальні справи. Стаття КК України «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі», – йшлося у дописі.

Крім того, допуск до участі у чемпіонаті світу можуть отримати російські військові:

  • Анастасія Романова
  • Артем Окулов
  • Данило Вагайцев
  • Зулфат Гараєв
  • Георгій Купцов
  • Сергій Петров
  • Геворг Серобян
  • Євгенія Гусєва
  • Михайло Подкоритов

Російські важкоатлети у березні 2022 року були відсторонені від міжнародних стартах через війну Росії проти України. У травні 2023 року виконком Міжнародної федерації важкої атлетики допустив росіян до турнірів у нейтральному статусі.

Нагадаємо, міжнародний союз ковзанярів (ISU) відповів на звернення «Главкома», у якому були перераховані факти підтримки війни у соцмережі Instagram російськими ковзанярками, які раніше отримали «нейтральний» статус.

«Главком» звернувся до ISU з листом, у якому надав інформацію про російських ковзанярок Ксенію Коржову, Анну Уразову та Олександру Саютіну. Ці спортсменки отримали від ISU нейтральний статус та можливість кваліфікуватися на Олімпіаду-2026. Однак, в Instagram вони лайкали дописи на підтримку війни та російського диктатора Володимира Путіна

Як повідомлялося, Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Також дві інші нейтральні спортсменки Анна Уразова та Олександра Саютіна теж лайкали дописи на підтримку війни.

