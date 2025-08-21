Визначився попередній список українських фігуристів на кваліфікаційний турнір Олімпіади
За підсумками чемпіонату світу-2025 Україна не отримала жодної ліцензії на Олімпіаду
Збірна України з фігурного катання визначилася з попереднім списком спортсменів на заключний олімпійський ліцензійний турнір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
За підсумками головного кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2026 – чемпіонату світу-2025 – Україна не отримала жодної ліцензії. Найближчою до здобуття путівки на Ігри-2026 була спортивна пара Софії Голіченко та Артема Даренського, яка зупинилася за крок до потрапляння до прохідних топ-16 ЧС.
Останніми кваліфікаційними змаганнями для України буде турнір у китайському Пекіні, який проходитиме з 17 по 21 вересня. «Синьо-жовті» визначилися із попередньою заявкою на заключні ліцензійні змагання на Олімпіаду – боротимуться за квоти в усіх видах фігурного катання.
Попередній склад України на заключні ліцензійні змагання у Пекіні на Олімпіаду-2026
- Одиночне катання, чоловіки: Кирило Марсак (запасні – Іван Шмуратко, Вадим Новіков)
- Одиночне катання, жінки: Софія Григоренко (запасна – Таїсія Спесівцева)
- Спортивні пари: Софія Голіченко/Артем Даренський
- Танці на льоду: Зої Ларсон/Андрій Капран (запасні – Марія Пінчук/Микита Погорєлов)
Що потрібно знати про склад України на заключні ліцензійні змагання на ОІ-2026 у Пекіні
У попередньому списку відсутня Анастасія Гожва, яка представляла Україну на ЧС-2025 і Євро-2025 у одиночному катанні. Президент Федерації фігурного катання України (УФФК) Даніль Амірханов заявив, що наразі Гожва «не тренується».
Замість Гожви в основний список потрапила чемпіонка України-2025 Софія Григоренко, натомість запасною вказана Таїсія Спесівцева.
Продовжать змагатися за ліцензію на Олімпіаду-2026 Голіченко та Даренський. Зокрема Артем після чемпіонату світу переніс операцію на нозі.
Заявка України на олімпійський ліцензійний турнір не є остаточною. В ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт Амірханов також заявив, що рішення щодо спортсменів, які змагатимуться за участь у турнірі в Пекіні, буде прийнято за результатами міжнародного турніру в італійському Бергамо, який відбудеться 11-14 вересня.
На відбірковому турнірі у столиці Китаю розіграють по пʼять додаткових ліцензій у жіночому та чоловічому одиночному катанні, три – у спортивних парах, і ще чотири – в танцях на льоду.
Коментарі — 0