Визначився попередній список українських фігуристів на кваліфікаційний турнір Олімпіади

Пара Софії Голіченко та Артема Даренського знову буде боротися за олімпійську ліцензію

За підсумками чемпіонату світу-2025 Україна не отримала жодної ліцензії на Олімпіаду

Збірна України з фігурного катання визначилася з попереднім списком спортсменів на заключний олімпійський ліцензійний турнір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

За підсумками головного кваліфікаційного турніру на Олімпіаду-2026 – чемпіонату світу-2025 – Україна не отримала жодної ліцензії. Найближчою до здобуття путівки на Ігри-2026 була спортивна пара Софії Голіченко та Артема Даренського, яка зупинилася за крок до потрапляння до прохідних топ-16 ЧС.

Останніми кваліфікаційними змаганнями для України буде турнір у китайському Пекіні, який проходитиме з 17 по 21 вересня. «Синьо-жовті» визначилися із попередньою заявкою на заключні ліцензійні змагання на Олімпіаду – боротимуться за квоти в усіх видах фігурного катання.

Попередній склад України на заключні ліцензійні змагання у Пекіні на Олімпіаду-2026

Одиночне катання, чоловіки: Кирило Марсак (запасні – Іван Шмуратко, Вадим Новіков)

Одиночне катання, жінки: Софія Григоренко (запасна – Таїсія Спесівцева)

Спортивні пари: Софія Голіченко/Артем Даренський

Танці на льоду: Зої Ларсон/Андрій Капран (запасні – Марія Пінчук/Микита Погорєлов)

Що потрібно знати про склад України на заключні ліцензійні змагання на ОІ-2026 у Пекіні

У попередньому списку відсутня Анастасія Гожва, яка представляла Україну на ЧС-2025 і Євро-2025 у одиночному катанні. Президент Федерації фігурного катання України (УФФК) Даніль Амірханов заявив, що наразі Гожва «не тренується».

Замість Гожви в основний список потрапила чемпіонка України-2025 Софія Григоренко, натомість запасною вказана Таїсія Спесівцева.

Продовжать змагатися за ліцензію на Олімпіаду-2026 Голіченко та Даренський. Зокрема Артем після чемпіонату світу переніс операцію на нозі.

Заявка України на олімпійський ліцензійний турнір не є остаточною. В ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт Амірханов також заявив, що рішення щодо спортсменів, які змагатимуться за участь у турнірі в Пекіні, буде прийнято за результатами міжнародного турніру в італійському Бергамо, який відбудеться 11-14 вересня.

На відбірковому турнірі у столиці Китаю розіграють по пʼять додаткових ліцензій у жіночому та чоловічому одиночному катанні, три – у спортивних парах, і ще чотири – в танцях на льоду.