Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна України з джиу-джитсу стала першою в командному заліку чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Збірна України з джиу-джитсу стала першою в командному заліку чемпіонату Європи
Наші бійці джиу-джитсу загалом здобули 50 медалей

За нагороди європейської першості у хорватському місті Задар змагався 361 спортсмен з 21 країни

Збірна України з джиу-джитсу – перша в командному заліку чемпіонату Європи серед дорослих та молоді, юніорів та кадетів (розділ не-ваза но-гі). Про це повідомляє «Главком».

За нагороди європейської першості у хорватському місті Задар змагався 361 спортсмен з 21 країни, серед них – 63 українця.
Наші бійці джиу-джитсу загалом здобули 50 медалей (24 золотих, 12 срібних, 14 бронзових).

Слідом за чемпіонатом Європи у Задарі відбувся Кубок світу, де українці також стали першими у командному заліку, виборовши 44 медалі (19 золотих, 13 срібних, 12 бронзових).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: джіу-джитсу спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ організували турнір для російських окупантів
МОК відмовився коментувати участь керівника Олімпійського комітету Росії у пропагандистському заході
Сьогодні, 11:57
У фіналі вагової категорії до 97 кг українець переміг Мохаммеда Сейді Авенді з Ірану
Якушенко став чемпіоном світу U-20 з греко-римської боротьби
Вчора, 11:12
Сергій Клевцов, не добираючи слів, розказав про місце Росії у світовій легкій атлетиці
«У дупі». Російський тренер розповів про місце РФ у світовій легкій атлетиці
22 серпня, 17:23
Українець змагався у важкій вазі
Паверліфтер Новописьмений здобув золото Всесвітніх ігор
15 серпня, 11:51
Завдяки успіхам у самбо Україна має у активі вже 26 медалей Всесвітніх ігор-2025
У всіх фіналах перемогли росіян. Україна здобула три золота Всесвітніх ігор у самбо
13 серпня, 16:23
Овечкін є наближеною особою до Путіна
Прихильник Путіна Овечкін розповів, коли очікує повернення Росії на міжнародні змагання
9 серпня, 16:42
Віталіна Телішевська вдало виступила у ваговій категорії до 63 кг
Важкоатлетка Телішевська здобула три нагороди на чемпіонаті Європи U15
30 липня, 11:18
Ольга Голодна стала переможницею у штовханні ядра
Україна здобула 11 нагород на чемпіонаті Балканської легкоатлетичної асоціації
29 липня, 14:32
Велика є давньою прихильницею диктатора Путіна
«Ганебний матч від Великої». Український коментатор жорстко пройшовся по російських шаблістках
26 липня, 10:48

Новини

Збірна України з джиу-джитсу стала першою в командному заліку чемпіонату Європи
Збірна України з джиу-джитсу стала першою в командному заліку чемпіонату Європи
«За тиждень до гри збирали кавуни». Лідер «Агротеха» – про сенсаційний успіх в Кубку України
«За тиждень до гри збирали кавуни». Лідер «Агротеха» – про сенсаційний успіх в Кубку України
Скандал на US Open: росіянин Медведєв влаштував істерику після сенсаційної поразки
Скандал на US Open: росіянин Медведєв влаштував істерику після сенсаційної поразки
Топ-10 моментів збірної України з баскетболу в пре-кваліфікації чемпіонату світу (відео)
Топ-10 моментів збірної України з баскетболу в пре-кваліфікації чемпіонату світу (відео)
Україна здобула п'ять нагород на чемпіонаті світу з боротьби U20
Україна здобула п'ять нагород на чемпіонаті світу з боротьби U20
МОК відмовився коментувати участь керівника Олімпійського комітету Росії у пропагандистському заході
МОК відмовився коментувати участь керівника Олімпійського комітету Росії у пропагандистському заході

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
13K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
7775
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
5378
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua