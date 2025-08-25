Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату світу з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Україна увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату світу з художньої гімнастики
Завдяки золоту, яке українки вибороли в останньому фіналі, Україна піднялася на третє місце в медальному заліку
фото: Mariya Muzychenko

Востаннє до трійки найкращих збірних за підсумками чемпіонату світу з художньої гімнастики збірна України входила у 2013 році

У бразильському Ріо-де-Жанейро завершився чемпіонат світу з художньої гімнастики. За його підсумками Україна здобула три нагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До фінального дня чемпіонату світу Україна підходила, маючи у доробку лише одну нагороду. Українські гімнастки вперше за 10 років стали медалістками командної першості, завоювавши «бронзу».

Наступну нагороду світової першості виборола Таїсія Онофрійчук, яка посіла третє місце у вправах зі стрічкою. А в останньому фіналі чемпіонату світу-2025 українські художні гімнастки додали друге в історії «золото» групових вправ – стали переможницями змагань з трьома м'ячами та двома кільцями.

Усі фінали України на ЧС-2025 з художньої гімнастики

  • Особисте багатоборство: Таїсія Онофрійчук – четверте місце, Поліна Каріка – десяте місце
  • Індивідуальний фінал з обручем: Таїсія Онофрійчук – шосте місце
  • Індивідуальний фінал з м'ячем: Поліна Каріка – восьме місце
  • Індивідуальний фінал з булавами: Таїсія Онофрійчук – четверте місце
  • Індивідуальний фінал зі стрічкою: Таїсія Онофрійчук – третє місце
  • Командна першість: Україна – третє місце
  • Груповий фінал з трьома м'ячами та двома обручами: Україна – перше місце

Завдяки золотій нагороді, яку українські гімнастки вибороли в останньому фіналі змагань, збірна України піднялася на третє місце в медальному заліку. Виграла залік збірна Німеччини, в активі якої п'ять золотих нагород.

ЧС-2025 з художньої гімнастики. Медальний залік

1. Німеччина – 5 «золото» + 0 «срібло» + 1 «бронза» = 6 нагород

2. Японія – 1 + 1 + 0 = 2

3-4. Італія – 1 + 0 + 2 = 3

3-4. Україна – 1 + 0 + 2 = 3

5. Китай – 1 + 0 + 1 = 2

Востаннє до трійки найкращих збірних за підсумками чемпіонату світу з художньої гімнастики збірна України входила у 2013 році. Тоді українські гімнастки посіли другу сходинку в медальному заліку на домашньому ЧС, який проходив в Києві. Також це найбільша кількість нагород з 2013-го, тоді в активі українських гімнасток було п'ять медалей.

Нагадаємо, Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики.

Теги: Поліна Каріка Таїсія Онофрійчук художня гімнастика спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лузан та Федорів очолювали фінальний заїзд з самого старту
Українки здобули золото чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное
22 серпня, 17:10
Ірина Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою
Одіозна депутатка Думи і олімпійська чемпіонка заявила, що «пенсіонерам не варто на когось сподіватися»
22 серпня, 11:07
Риндовський є заслуженим майстром спорту України з самбо
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
14 серпня, 17:17
Костюк переміг у ваговій категорії до 80 кг
У фіналі переміг іранця: борець Костюк здобув золото чемпіонату світу U-17
4 серпня, 12:01
Воронцов та Кирик стали батьками в останній день липня
У лідерів українського триатлону народився син
2 серпня, 15:21
Золотом відкрила лік нашим медалям у Тбілісі Влада Харькова (праворуч)
Україна завершила з трьома нагородами чемпіонат світу з фехтування
1 серпня, 13:05
Павло Коростильов, Володимир Пастернак, Максим Городинець здобули золото командних змагань
Україна виборола п'ять нагород на чемпіонаті Європи зі стрільби
30 липня, 11:34
Дальмайєр завершила професійну кар'єру у 2019 році
Дворазова олімпійська чемпіонка потрапила під камнепад у горах Пакистану: її доля невідома
29 липня, 18:18
Американець почав займатися боксом у в'язниці
Пішов з життя ексчемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях
28 липня, 20:40

Новини

Україна увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату світу з художньої гімнастики
Україна увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату світу з художньої гімнастики
Коли відбудеться офіційний дебют Усика в футболі: стали відомі деталі
Коли відбудеться офіційний дебют Усика в футболі: стали відомі деталі
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану
Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану
Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
Лузан підкорилося історичне досягнення на чемпіонаті світу з веслування
Лузан підкорилося історичне досягнення на чемпіонаті світу з веслування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
70K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9927
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
9288
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
4378
В Україні на День Незалежності випав сніг (відео)

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua