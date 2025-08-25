Україна увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату світу з художньої гімнастики

Завдяки золоту, яке українки вибороли в останньому фіналі, Україна піднялася на третє місце в медальному заліку

У бразильському Ріо-де-Жанейро завершився чемпіонат світу з художньої гімнастики. За його підсумками Україна здобула три нагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

До фінального дня чемпіонату світу Україна підходила, маючи у доробку лише одну нагороду. Українські гімнастки вперше за 10 років стали медалістками командної першості, завоювавши «бронзу».

Наступну нагороду світової першості виборола Таїсія Онофрійчук, яка посіла третє місце у вправах зі стрічкою. А в останньому фіналі чемпіонату світу-2025 українські художні гімнастки додали друге в історії «золото» групових вправ – стали переможницями змагань з трьома м'ячами та двома кільцями.

Усі фінали України на ЧС-2025 з художньої гімнастики

Особисте багатоборство: Таїсія Онофрійчук – четверте місце, Поліна Каріка – десяте місце

Індивідуальний фінал з обручем: Таїсія Онофрійчук – шосте місце

Індивідуальний фінал з м'ячем: Поліна Каріка – восьме місце

Індивідуальний фінал з булавами: Таїсія Онофрійчук – четверте місце

Індивідуальний фінал зі стрічкою: Таїсія Онофрійчук – третє місце

Командна першість: Україна – третє місце

Груповий фінал з трьома м'ячами та двома обручами: Україна – перше місце

Завдяки золотій нагороді, яку українські гімнастки вибороли в останньому фіналі змагань, збірна України піднялася на третє місце в медальному заліку. Виграла залік збірна Німеччини, в активі якої п'ять золотих нагород.

ЧС-2025 з художньої гімнастики. Медальний залік

1. Німеччина – 5 «золото» + 0 «срібло» + 1 «бронза» = 6 нагород

2. Японія – 1 + 1 + 0 = 2

3-4. Італія – 1 + 0 + 2 = 3

3-4. Україна – 1 + 0 + 2 = 3

5. Китай – 1 + 0 + 1 = 2

Востаннє до трійки найкращих збірних за підсумками чемпіонату світу з художньої гімнастики збірна України входила у 2013 році. Тоді українські гімнастки посіли другу сходинку в медальному заліку на домашньому ЧС, який проходив в Києві. Також це найбільша кількість нагород з 2013-го, тоді в активі українських гімнасток було п'ять медалей.

Нагадаємо, Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики.