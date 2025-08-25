Україна увійшла у топ-3 медального заліку чемпіонату світу з художньої гімнастики
Востаннє до трійки найкращих збірних за підсумками чемпіонату світу з художньої гімнастики збірна України входила у 2013 році
У бразильському Ріо-де-Жанейро завершився чемпіонат світу з художньої гімнастики. За його підсумками Україна здобула три нагороди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
До фінального дня чемпіонату світу Україна підходила, маючи у доробку лише одну нагороду. Українські гімнастки вперше за 10 років стали медалістками командної першості, завоювавши «бронзу».
Наступну нагороду світової першості виборола Таїсія Онофрійчук, яка посіла третє місце у вправах зі стрічкою. А в останньому фіналі чемпіонату світу-2025 українські художні гімнастки додали друге в історії «золото» групових вправ – стали переможницями змагань з трьома м'ячами та двома кільцями.
Усі фінали України на ЧС-2025 з художньої гімнастики
- Особисте багатоборство: Таїсія Онофрійчук – четверте місце, Поліна Каріка – десяте місце
- Індивідуальний фінал з обручем: Таїсія Онофрійчук – шосте місце
- Індивідуальний фінал з м'ячем: Поліна Каріка – восьме місце
- Індивідуальний фінал з булавами: Таїсія Онофрійчук – четверте місце
- Індивідуальний фінал зі стрічкою: Таїсія Онофрійчук – третє місце
- Командна першість: Україна – третє місце
- Груповий фінал з трьома м'ячами та двома обручами: Україна – перше місце
Завдяки золотій нагороді, яку українські гімнастки вибороли в останньому фіналі змагань, збірна України піднялася на третє місце в медальному заліку. Виграла залік збірна Німеччини, в активі якої п'ять золотих нагород.
ЧС-2025 з художньої гімнастики. Медальний залік
1. Німеччина – 5 «золото» + 0 «срібло» + 1 «бронза» = 6 нагород
2. Японія – 1 + 1 + 0 = 2
3-4. Італія – 1 + 0 + 2 = 3
3-4. Україна – 1 + 0 + 2 = 3
5. Китай – 1 + 0 + 1 = 2
Востаннє до трійки найкращих збірних за підсумками чемпіонату світу з художньої гімнастики збірна України входила у 2013 році. Тоді українські гімнастки посіли другу сходинку в медальному заліку на домашньому ЧС, який проходив в Києві. Також це найбільша кількість нагород з 2013-го, тоді в активі українських гімнасток було п'ять медалей.
Нагадаємо, Онофрійчук стала четвертою в особистому багатоборстві чемпіонату світу з художньої гімнастики.
