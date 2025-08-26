Головна Спорт Новини
ЗМІ повідомили, що могло статися з росіянином, який зник під час запливу в Босфорі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
29-річний Свєчніков є майстром спорту Росії з плавання

Організатори помітили відсутність Свєчнікова тільки о 22:00, хоча змагання закінчилися о 14:00

Російський плавець Микола Свєчніков, який зник безвісти під час запливу через протоку Босфор, міг або втопитися, або вибратися на інший берег і викинути браслет із чіпом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецьке видання Hürriyet.

За даними видання, перед запливом плавці одягли браслети з мікрочіпами, які можуть фіксувати лише момент входу та виходу плавця з води, але не поточне місце розташування.

Свєчніков міг вибратися на інший берег і викинути браслет у море, або плавець потонув у ході дистанції.

29-річний Свєчніков є майстром спорту Росії з плавання, він зник у запливі через Босфор у неділю, 24 серпня.

Щорічний міжконтинентальний заплив «Босфор 2025» проводився Національним олімпійським комітетом Туреччини за участю спортсменів із 81 країни. У запливі брали участь три тисячі спортсменів.

Організатори помітили відсутність Свєчнікова тільки о 22:00, хоча змагання закінчилися о 14:00. Перед ними росіянина оглядали лікарі і не знайшли жодних проблем зі здоров'ям. Майстер спорту з плавання виступав під номером 2554.

Цього року течія в протоці була сильнішою, ніж у попередньому. За даними ЗМІ, перед самим початком змагань у Стамбулі пішов сильний дощ і з'явився туман. Через це різко впала видимість і піднялися хвилі. Також спортсмени скаржилися, що їм було складніше плисти: учасники змагань збивалися зі шляху і пливли довше, ніж зазвичай.

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Антона Єрофєєва. Єрофєєв працював тренером з плавання. Про його ліквідацію повідомила Федерації плавання Тюменської області.

Як повідомлялося, житель турецького Стамбула Дженгіз Хан щодня перетинає Босфор вплав, щоб дістатися роботи. Усі необхідні речі він бере із собою у водонепроникному мішку.

До слова, дворазовий призер Олімпіади 2020 року, шестиразовий чемпіон світу на короткій воді російський плавець Климент Колесников здобув золото чемпіонату світу з плавання. Колесніков на дистанції 50 метрів на спині виграв із результатом 23,68 секунди. 7 жовтня 2024 року Колесніков став героєм пропагандистського відео. Тоді титуловані російські спортсмени вітали диктатора Володимира Путіна з днем народження.

Теги: плавання Туреччина спорт

