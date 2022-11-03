Російський волейболіст визвірився на поляків через окупований Крим

Волейболіст звинуватив європейців у русофобії та злості щодо представників країни-агресора

Російський волейболіст Олексій Спиридонов зізнався в ненависті до поляків, а також звинуватив їх у хамській поведінці після анексії РФ Криму. Чемпіон Європи 2013 року також погодився із пропагандистом Олексієм Анісімовим, який раніше обізвав західних сусідів України мерзенними тварюками. Про це Спиридонов розповів в інтерв'ю порталу Sports.ru.

Він назвав висловлювання Анісімова «найкращою фразою, яку можна підібрати про поляків», а також звинуватив європейців у русофобії та злості щодо представників країни-агресора.

«Польську націю я ненавиджу. Розумію, що погано так говорити, але приховувати не бачу сенсу. Ще з чемпіонату світу-2014 я все про них зрозумів, і мою думку про це ніхто ніколи не змінить. Росіяни починають бачити справжнє ставлення поляків до нас тільки в останні пів року, а я побачив його ще вісім років тому. Стався Крим. І кожен матч у Польщі весь зал освистував нас, наш гімн, і взагалі вони поводилися максимально по-хамськи. Вони нелюди!" – сказав Спиридонов.

Він додав, що «вже 15 років бореться з Україною». «З лютого заблокував близько 5 тис. поляків. Вони пишуть: «Ти напав на Україну». Йо****ий в рот, у мене дружина – українка. На кого, на**й, я можу напасти? Я вже й так 15 років борюся з Україною!» – заявив волейболіст.

Раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.