Стало відомо, чи повернеться боксер Ломаченко в Україну після бою з Ортісом

Василь Ломаченко повернеться на батьківщину, щоб підтримати її у важкі часи

Український легковаговик Василь Ломаченко розповів, що планує повернутись в Україну після бою з Джемейном Ортісом. Про це повідомляє Top Rank Boxing.

«Я сфокусований на своїй роботі, на своєму боксі. Ти не можеш перестати думати про свою країну, це завжди у твоїй голові, але зараз я зосереджений, бо маю таким бути, адже я – спортсмен. Звісно, після бою я повернусь в Україну, щоб підтримувати нашу країну», – сказав Василь Ломаченко.

Бій Ломаченко – Ортіс відбудеться 29 жовтня у Нью-Йорку.

Востаннє українець боксував у грудні 2021 року та переміг за очками Річарда Коммі з Гани.

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.