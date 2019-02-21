Росія готується до Універсіади: ілюзію снігових заметів створюють білими килимками (фото і відео)



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Російський Красноярськ інтенсивно готується до Всесвітньої зимової Універсіади. У їх стилі.

За повідомленнями мешканців міста у соцмережах, 18 лютого в центрі Красноярська розкидали чистий сніг поверх брудних заметів. У мерії заявили, що сніг привезла приватна організація.

Далі – більше. Інтернет-мемом стало «озеленення по-красноярськи». Щоб оживити пейзаж, на пустирі поруч з новою розв'язкою міські служби «посадили» десятки дерев. Просто встромили в сніг зрубані ялинки. З цього відео регоче весь світ. На кадрах видно, як зрубані дерева «висаджують» на пустирі. Робочі встановлюють в сніг короткі металеві труби, а в них ставлять стовбури дерев. Потім, мабуть, припорошать снігом і поставлять собі галочку.

Красноярськ готується до Універсіади

Тим паче, що досвід вже є. Біля Сибірського Федерального Університету (СФУ) голу землю і стовбури ялин прикрили білим покривним матеріалом, здалеку схожим на сніг. Фотографіями в своєму Instagram поділилася користувачка Татьяна Кльопова.

На території університету з штучними «кучугурами» будуть проживати спортсмени-учасники Універсіади. Прес-служба СФУ підтвердила виданню «Проспект миру», що за допомогою покривного матеріалу вони спробували заховати чорну землю. Однак стовбури ялин прикрили для того, щоб дерева не загинули до весни.

«Так як через відлигу сніг практично розтанув, то одна з функцій такого рішення – декоративна – закрити чорну землю і зробити зовнішній вигляд селища відповідним - зимовим. Дерева були висаджені восени. За відсутності снігу, коли вдарить мороз, вони можуть просто вимерзнути. Покривний матеріал допоможе їм достояти до весни», - пояснили в прес-службі СФУ.

Нагадаємо, що збірна України на Універсіаду до Красноярська не поїде. Наша країна бойкотує змагання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації на сході держави.