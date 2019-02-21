  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росія готується до Універсіади: ілюзію снігових заметів створюють білими килимками (фото і відео)

    • Розсилка
    Над дизайном інтер'єру столиці зимової Універсіади працюють провідні фахівці - Росія готується до Універсіади: ілюзію снігових заметів створюють білими килимками (фото і відео)
    Над дизайном інтер'єру столиці зимової Універсіади працюють провідні фахівці
    KrasNews.com

    Україна «свято» студентського спорту іґнорує

    Російський Красноярськ інтенсивно готується до Всесвітньої зимової Універсіади. У їх стилі.

    За повідомленнями мешканців міста у соцмережах, 18 лютого в центрі Красноярська розкидали чистий сніг поверх брудних заметів. У мерії заявили, що сніг привезла приватна організація. 

    Далі – більше. Інтернет-мемом стало «озеленення по-красноярськи». Щоб оживити пейзаж, на пустирі поруч з новою розв'язкою міські служби «посадили» десятки дерев. Просто встромили в сніг зрубані ялинки. З цього відео регоче весь світ. На кадрах видно, як зрубані дерева «висаджують» на пустирі. Робочі встановлюють в сніг короткі металеві труби, а в них ставлять стовбури дерев. Потім, мабуть, припорошать снігом і поставлять собі галочку.

    Красноярськ готується до Універсіади

    Тим паче, що досвід вже є. Біля Сибірського Федерального Університету (СФУ) голу землю і стовбури ялин прикрили білим покривним матеріалом, здалеку схожим на сніг. Фотографіями в своєму Instagram поділилася користувачка Татьяна Кльопова.

    На території університету з штучними «кучугурами» будуть проживати спортсмени-учасники Універсіади. Прес-служба СФУ підтвердила виданню «Проспект миру», що за допомогою покривного матеріалу вони спробували заховати чорну землю. Однак стовбури ялин прикрили для того, щоб дерева не загинули до весни.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Росія готується до Універсіади: ілюзію снігових заметів створюють білими килимками (фото і відео)
    Росія готується до Універсіади: ілюзію снігових заметів створюють білими килимками (фото і відео)
    tjournal.ru

    «Так як через відлигу сніг практично розтанув, то одна з функцій такого рішення – декоративна – закрити чорну землю і зробити зовнішній вигляд селища відповідним - зимовим. Дерева були висаджені восени. За відсутності снігу, коли вдарить мороз, вони можуть просто вимерзнути. Покривний матеріал допоможе їм достояти до весни», - пояснили в прес-службі СФУ.

    Нагадаємо, що збірна України на Універсіаду до Красноярська не поїде. Наша країна бойкотує змагання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації на сході держави.

     Читайте також: Євген Приступа: Росія вбиває наших братів і сестер, а ми їдемо до неї на Універсіаду? Якось неправильно
    Читайте також
    Росія Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ