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    Російським легкоатлетам заборонили використовувати свій прапор і гімн на чемпіонаті світу

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    Перемігши на недавньому чемпіонаті світу серед юніорів, російська стрибунка з жердиною Аксана Ґатаулліна бігала замість стяга з пледом. Прекрасний приклад для наслідування для тих росіян, які перемагатимуть у Досі!&nbsp; - Російським легкоатлетам заборонили використовувати свій прапор і гімн на чемпіонаті світу
    Перемігши на недавньому чемпіонаті світу серед юніорів, російська стрибунка з жердиною Аксана Ґатаулліна бігала замість стяга з пледом. Прекрасний приклад для наслідування для тих росіян, які перемагатимуть у Досі! 
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    Бодай IAAF поводиться з допінгістами так, як вони на це заслужили

    Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) у 12-те продовжила відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА). Це означає, що на чемпіонаті світу в Досі російські легкоатлети знову виступлять під нейтральним прапором, повідомляє Inside the Games.

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    Це рішення, прийняте радою IAAF на сьогоднішньому засіданні в Досі, було очікуваним. За словами президента IAAF Себастьяна Коу, рекомендація цільової групи, яка займається процесом відновлення ВФЛА, в цей раз була більш ніж однозначною. Вона слідувала з ініційованого Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) процесу невідповідності РУСАДА кодексу WADA через маніпуляції з переданою базою даних Московської лабораторії. При цьому однією з головних умов відновлення статусу ВФЛА є успішне завершення перегляду частини цих даних, що стосуються легкоатлетів, антидопінговою структурою IAAF.

    Чемпіонат світу в Досі відбудеться з 27 вересня по 6 жовтня.

     Читайте також: WADA: з бази даних Московської лабораторії вилучені позитивні результати
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    допінг чемпіонат світу WADA IAAF легка атлетика РУСАДА Аксана Ґатаулліна
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