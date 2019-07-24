Депутата від «Єдиної Росії» позбавили олімпійського золота за вживання допінгу



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Артур Таймазов. Тепер вже не триразовий, а просто олімпійський чемпіон Olympic.org

З трьох золотих медалей у Артура Таймазова залишилася лише одна

Осетинський борець вільного стилю у ваговій категорії до 120 кг Артур Таймазов, який виступав за Узбекистан, позбавлений золотої медалі Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні через порушення антидопінгових правил. Про це інформує офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Після повторної перевірки в допінг-пробі Таймазова виявлений туринабол. На Іграх 2012 року друге місце в цій ваговій категорії зайняв грузин Давіт Модзманашвілі, який також був позбавлений медалі через допінг.

Бронзові медалі тоді здобули іранець Комейл Ґасемі та дагестанець Білял Махов. Українець Олександр Хоцянівський тоді посів 14-те місце.

Раніше МОК позбавив Таймазова золота Олімпіади 2008 року в Пекіні в категорії до 120 кг. Тоді в його допінг-пробі також були знайдені сліди заборонених препаратів.

Таймазов виступав за збірну Узбекистану, хоча народився в Північній Осетії. Зараз він є депутатом Державної думи РФ від партії «Єдина Росія».

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