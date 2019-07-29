Російський футболіст висловив невдоволення через пожежі в Сибіру



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Іван Чишкала Твіттер

Гравець збірної з міні-футболу Іван Чишкала незадоволений бездіяльністю під час трагедії

Гравець російської збірної з міні-футболу Іван Чишкала висловив невдоволення через бездіяльність влади під час масштабної лісової пожежі в Сибіру.

«Дуже сумно та соромно усвідомлювати, що лише в нас таке може бути. Лише півроку тому провели зимову Універсіаду за 75 мільярдів. Усі телеканали показували успіх та домінування наших професіональних спортсменів над простими студентами з інших країн. А зараз у моєму рідному Красноярському краї і по всьому Сибіру горять ліси, масштаб трагедії колосальний, люди задихаються від диму. Найстрашніше – ці пожежі ніхто не збирається гасити, тому що це дорого та невигідно. Куди все котиться – страшно уявити», - написав спортсмен у мережі Інстаграм.

Наразі у Сибіру горить понад 2 мільйони гектарів лісу. Дим від пожеж уже досягнув кількох областей сусіднього Казахстану.