Російський футболіст вперше з 2014 року перейшов в клуб УПЛ



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Росіянин Василь Павлов спробує сили в Україні «Чорноморець»

На такий крок пішов «Чорноморець»

Російський форвард Василь Павлов підписав контракт з одеським «Чорноморцем», який виступає в українській Прем'єр-лізі, повідомляє прес-служба клубу.

28-річний Павлов став першим росіянином за останні п'ять років, який перейшов в клуб УПЛ. Росіяни не підписували контракти з українськими клубами з сезону-2013/14.

Останнім з російських гравців був Сергій Каретник, який перейшов в лютому 2014 року з «Кубані-2» в донецький «Металург».

Павлов в минулому сезоні виступав за латвійський «Вентспілс». У 19 матчах чемпіонату Латвії забив 1 м'яч і віддав 2 передачі. У кваліфікації Ліги Європи Павлов взяв участь в 4 матчах і не забив жодного м'яча.

У Росії форвард виступав за «Крилья Совєтов-2», «Рубін-2», «Хімки», «Армавір» і «Зоркій».