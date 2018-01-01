Російський клуб відмовився від послуг колишнього футболіста «Шахтаря» та «Металіста»

Уродженець Криму Олексій Курилов уже залишив «Факел»

29-річний захисник Олексій Курилов більше не є гравцем воронезького «Факела». Поки один з аутсайдерів другого за силою дивізіону Росії не оголошував про припинення співпраці. Але у ЗМІ вже пройшла інформація, що гравець покинув розташування команди ще на початку лютого. У поточному сезоні на рахунку гравця тільки три матчі, а



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Курилов. Фото взяте з ua-football.com

Уродженець Криму Олексій Курилов уже залишив «Факел»

29-річний захисник Олексій Курилов більше не є гравцем воронезького «Факела».

Поки один з аутсайдерів другого за силою дивізіону Росії не оголошував про припинення співпраці.

Але у ЗМІ вже пройшла інформація, що гравець покинув розташування команди ще на початку лютого.

У поточному сезоні на рахунку гравця тільки три матчі, а востаннє він виходив на поле ще 27 серпня 2017 року.

Уродженець Керчі є вихованцем донецького «Шахтаря», також пограв за «Металіст», «Зорю», «Волинь», «Таврію», «Ворсклу», запорізький «Металург» і карагандинський «Шахтар».

За «Факел» Курилов був заявлений як українець, але, за інформацією спеціалізованого порталу transfermarkt.de, у футболіста також є паспорт громадянина Росії.

Нагадаємо, раніше українець Білоног покинув російський клуб.

Водночас, УЄФА оштрафує російський клуб на солідну суму за поведінку фанатів на матчі Ліги Європи.

Джерело: ua-football.com