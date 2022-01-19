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    Російський клуб зганьбився на презентації футболіста жартом про «Наташ»

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    Юсуф Язиджі - Російський клуб зганьбився на презентації футболіста жартом про «Наташ»
    Юсуф Язиджі
    фото з відкритих джерел

    У Туреччині ім’я стало синонімом дівчини легкої поведінки

    Футбольний клуб з Москви ЦСКА анонсував придбання турецького футболіста жартом про Наташ. Незабаром ролик видалили, а в облікових записах клубу з'явилися вибачення від голови медіаслужби.

    Пресслужба клубу виклала в соцмережах ролик із турком Юсуфом Язиджі. За сюжетом кліпу аккаунт клубу лайкає його фото в інстаграмі з конем і з титулом, відправляє йому кілька повідомлень і кличе підписати контракт, а після довгого очікування робить «хід конем» і пише: «Юсуф, це Росія. У нас тут багато Наташ», після чого гравець миттєво погоджується.

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    У Туреччині ім'я «Наташа» стало синонімом слова «повія». На відміну від інших популярних імен воно виявилося співзвучним з іншими словами в турецькій мові, а в 1990-і в країну стали масово приїжджати туристки з пострадянських країн.

    Через півгодини відео було видалено з облікового запису клубу.

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    Теги: Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК ЦСКА (Москва)
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    Російський клуб зганьбився на презентації футболіста жартом про «Наташ»