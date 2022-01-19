Усик розповів, як через свою громадянську позицію втратив усі рекламні контракти

Чемпіон світу вважає, що гроші – найлегший ресурс, який можна поповнити

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик розповів в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросініній у її ютуб-програмі «Іспит», що не має жодного рекламного контракту через те, що неоднозначно сприймаються його політичні заяви. Швидше за все, йдеться про прихильність боксера до церкви Московського патріархату.

«Спонсори? В Україні немає. Спілкуємось зараз. Ситуація така, що з хейтом і цим поділом, нерозумінням багато контрактів зірвалося, багатомільйонних контрактів. Вони відмовилися. Наприклад, ти там політично висловлювався. Я кажу: «Де, покажіть» – «Ну, ось на тебе там кажуть» – «Ну, так кажуть чи я говорю?» Чимало грошей я втратив через свою позицію, але не шкодую про це. Гроші – це, мабуть, найлегший ресурс, який можна поповнити», – сказав Усик.

Водночас, боксер зізнався в інтерв'ю, що розмови про його нечувані гонорари за бої в рингу часто не відповідають дійсності. Усик каже, що коли читає в пресі про свої мільйони доларів, думає: ну, нехай так і буде. Але насправді з тих грошей, які заявляється, його команда отримує не більше ніж 20 відсотків, з яких потрібно сплатити податки та розподілити між усіма. Скільки дістається саме самому Усику, він не сказав, але зізнався, що буває непросто дотягнути від бою до бою, тому що через пандемію змагання часто відкладаються або переносяться в останній момент.

Раніше ми розповідали, як Олександр Усик відгуляв позавчора свій день народження.

Також цього дня мало б виповнитися 80 років найкращому боксеру в історії Мохаммеду Алі.