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    Футбольний клуб з Казахстану оригінально представив українського тренера

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    Руслан Костишин працевлаштувався в Казахстані - Футбольний клуб з Казахстану оригінально представив українського тренера
    Руслан Костишин працевлаштувався в Казахстані
    фото: ФК Колос

    Руслан Костишин тренуватиме дебютанта місцевого чемпіонату команду «Аксу»

    Колишній головний тренер «Колоса» Руслан Костишин працевлаштувався в Казахстані. Він уклав контракт з дебютантом казахстанської Прем'єр-ліги клубом «Аксу».

    На офіційному сайті «Аксу» оригінально і з гумором представили наставника. Спочатку серед можливих кандидатів на посаду тренера на віртуальному ігровому барабані вискочила фотографія наставника «манчестер Сіті» Хосепа Гвардіоли, потім не склалося з тренером «Челсі» Томасом Тухелем, і з третьої спроби випав джек-пот – Руслан Костишин.

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    Допис, поширений «Aqsu» FK ФК «Аксу» (@fcaqsu)

    Костишин пройшов з «Колосом» усі професіональні ліги. Примітно, що й «Аксу» за три роки з часу заснування зумів піднятися до вищої ліги Казахстану.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Колос» (Ковалівка) Руслан Костишин
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    Футбольний клуб з Казахстану оригінально представив українського тренера