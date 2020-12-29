Російський сумоїст Хатохов з Книги рекордів Гіннесса помер в 21 рік

У дитинстві Хатогов брав участь в програмі «Велике прання», після чого став відомим

В 17 років вага Джамбулата становила 230 кілограм

Російський сумоїст Джамбулат Хатохов, який потрапив до Книги рекордів Гіннесса, помер в 21 рік. Про це повідомив в Instagram президент федерації сумо і мас-рестлінгу Кабардино-Балкарії (КБР), тренер юніорської збірної Росії з мас-рестлінгу Бетал Губжев.

«Пішов з життя рекордсмен Книги рекордів Гіннесса, перший сумоїст Кабардино-Балкарської Республіки Джамбулат Хатохов. Співчуваю рідним і близьким», – написав Губжев, проте причини смерті не розкрив.

У 2003 році в три з половиною роки Джамбулат Хатохов був внесений до Книги рекордів Гіннесса як найбільший і найсильніший хлопчик в світі для свого віку. Тоді його вага становила 48 кілограмів, а розмір ноги – 32. До 17 років його вага становила 230 кілограм. У дитинстві він брав участь в програмі «Велике прання», після чого став відомим. Потім сюжет про нього зняли журналісти з Німеччини.