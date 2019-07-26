Росію допустили до участі в Олімпіаді-2020



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Міжнародний олімпійський комітет надіслав росіянам офіційне запрошення

Росію таки допустили до участі в Олімпіаді-2020 у Токіо. Відповідне офіційне запрошення Міжнародний олімпійський комітет надіслав російській стороні, інформує прес-служба ОКР.

Відтак російські спортсмени матимуть змогу виступати в Токіо без будь-яких обмежень та під своїм прапором.

5 грудня 2017 року МОК відсторонив російських спортсменів за масові систематичні порушення допінгового законодавства за підтримки держави. Російські легкоатлети не виступали на Олімпіаді-2016 у Ріо-де Жанейро. На зимових Іграх-2018 російські спортсмени виступали під нейтральним прапором.

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