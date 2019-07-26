У Росії жорстоко вбили хокеїста



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Нікіта Воропаєв СтарХит

27-річний Нікіта Воропаєв помер від отриманих у бійці травм

У російському Тамбові помер 27-річний хокеїст Нікіта Воропаєв. Він два тижні перебував у комі в місцевій лікарні, інформує Р-Спорт.

Воропаєв вступився за дівчину в одному з тамбовських кафе. У підсумку зав’язалася сутичка, в ході якої хокеїст отримав численні травми. Він зміг самостійно дістатися додому, де йому стало зле. У лікарні у хокеїста виявили численні переломи кісток черепа та крововилив у мозок.

Воропаєв виступав у Нічній хокейній лізі Тамбовської області.

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