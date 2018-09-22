Росію знову можуть відсторонити від Олімпійських ігор



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Фото взяте з сайту radiosvoboda.org

Спортсменив з Росії можуть знову позбавитись можливості виступати під власним прапором

Керівник відділу спортивних конвенцій Ради Європи, член наглядової ради РУСАДА Сергій Хричіков, коментуючи рішення виконкому WADA, пояснив, що якщо російське агентство не буде відповідати вимогам WADA, то у російського спорту можуть знову виникнути проблеми.

«Якщо після відновлення РУСАДА не будуть виконані в строк критичні умови, зазначені виконкомом, то закінчитися все може дуже сумно - аж до позбавлення російських спортсменів права виступати на Олімпійських іграх», - заявив Хричіков.

20 вересня виконком WADA більшістю голосів підтримав рішення відновити статус РУСАДА. До кінця року російська сторона зобов'язана надати доступ до бази даних Московської антидопінгової лабораторії. В іншому випадку РУСАДА можуть знову позбавлено офіційного статусу.

Нагадаємо, РУСАДА визнали таким, що не відповідає Кодексу WADA у 2015 році. Після цього набрав обертів допінговий скандал, який призвів до усунення низки російських спортсменів і позбавлення їх можливості брати участь в ОІ-2016. Перед стартом Ігор-2018 Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив збірну Росії. Через це спортсмени з Росії змушені були виступати у Пхенчхані під нейтральним прапором і у статусі олімпійських атлетів з Росії.

Джерело: vlasno.info