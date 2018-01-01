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    Ротань розповів про проблеми в Чехії і віру в «Дніпро»

    Керівництво празької «Славії» готове розлучитися з гравцем
    Екс-капітан «Дніпра» зізнався, що бути легіонером не так просто. Руслан Ротань найближчим часом може перейти до табору київського «Динамо». «Статус легіонера? Вдома завжди краще. Нормально, звикаємо, не так все просто, не так легко. Є бар'єри - мовні, ментальні, це потрібно пройти. За «Дніпром» стежу і
    • Сьогодні, 19:54
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    Руслан Ротань. Фото: NewsONE
    Руслан Ротань. Фото: NewsONE

    Керівництво празької «Славії» готове розлучитися з гравцем

    Екс-капітан «Дніпра» зізнався, що бути легіонером не так просто.

    Руслан Ротань найближчим часом може перейти до табору київського «Динамо».

    «Статус легіонера? Вдома завжди краще. Нормально, звикаємо, не так все просто, не так легко. Є бар'єри - мовні, ментальні, це потрібно пройти. За «Дніпром» стежу і сподіваюся, що будуть якісь зміни. З цією надією спостерігаю за «Дніпром», - сказав він.

    Керівництво празької «Славії», за яку зараз виступає Ротань, готове розлучитися з гравцем, а «Динамо» як раз потрібен футболіст в опорну зону, де утворилася порожнеча після важкої травми капітана команди Сергія Сидорчука.

    Джерело: MatchDay

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Дніпро Руслан Ротань ФК «Динамо»
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