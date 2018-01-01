Ротань підпише контракт з «Динамо» до літа
- Сьогодні, 17:06
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Руслан Ротань. Фото: Getty Images
Це пов'язано з тим, що саме влітку до київського клубу повернеться Сергій Рибалка
Український півзахисник празької «Славії» Руслан Ротань може підписати контракт з «Динамо» до літа 2018 року.
Це пов'язано з тим, що зараз Сергій Рибалка виступає в Туреччині і по закінченню сезону повинен повернутися до складу «Динамо».
Нагадаємо, Ротань виступав за «Дніпро» з 1999 до 2005 року, коли перейшов у «Динамо». У Києві хавбек виступав до 2008 року, після чого повернувся у дніпровський клуб.
У 2017 році Руслан вдруге залишив «Дніпро» та перейшов у «Славію», за яку провів 14 поєдинків.
Раніше повідомлялося, що півзахисник «Зорі» Олександр Караваєв може перейти в «Динамо» вже в найближчі дні.
Джерело: Динамоманія