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    Ротань підпише контракт з «Динамо» до літа

    Це пов'язано з тим, що саме влітку до київського клубу повернеться Сергій Рибалка
    Український півзахисник празької «Славії» Руслан Ротань може підписати контракт з «Динамо» до літа 2018 року. Це пов'язано з тим, що зараз Сергій Рибалка виступає в Туреччині і по закінченню сезону повинен повернутися до складу «Динамо». Нагадаємо, Ротань виступав за «Дніпро» з 1999 до 2005 року,
    • Сьогодні, 17:06
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    Руслан Ротань. Фото: Getty Images
    Руслан Ротань. Фото: Getty Images

    Це пов'язано з тим, що саме влітку до київського клубу повернеться Сергій Рибалка

    Український півзахисник празької «Славії» Руслан Ротань може підписати контракт з «Динамо» до літа 2018 року.

    Це пов'язано з тим, що зараз Сергій Рибалка виступає в Туреччині і по закінченню сезону повинен повернутися до складу «Динамо».

    Нагадаємо, Ротань виступав за «Дніпро» з 1999 до 2005 року, коли перейшов у «Динамо». У Києві хавбек виступав до 2008 року, після чого повернувся у дніпровський клуб.

    У 2017 році Руслан вдруге залишив «Дніпро» та перейшов у «Славію», за яку провів 14 поєдинків.

    Раніше повідомлялося, що півзахисник «Зорі» Олександр Караваєв може перейти в «Динамо» вже в найближчі дні.

    Джерело: Динамоманія

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