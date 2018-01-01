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    «Динамо» планує підписати Караваєва до початку зимових зборів

    На цьому наполягає головний тренер столичного клубу
    Півзахисник «Зорі» Олександр Караваєв може перейти в «Динамо» вже в найближчі дні. Головний тренер Олександр Хацкевич хоче, щоб склад команди був остаточно сформований ще до початку тренувального збору в Марбельї. Зазначимо, що Караваєв - вихованець «Шахтаря», але жодного разу не зіграв за першу команду
    • Сьогодні, 16:40
    • Розсилка
    <span>Олександр Караваєв. Фото: Footboom</span>
    Олександр Караваєв. Фото: Footboom

    На цьому наполягає головний тренер столичного клубу

    Півзахисник «Зорі» Олександр Караваєв може перейти в «Динамо» вже в найближчі дні.

    Головний тренер Олександр Хацкевич хоче, щоб склад команди був остаточно сформований ще до початку тренувального збору в Марбельї.

    Зазначимо, що Караваєв - вихованець «Шахтаря», але жодного разу не зіграв за першу команду «гірників».

    Влітку 2017 року Караваєв розірвав контракт з «Шахтарем» і на правах вільного агента перебрався в «Зорю», підписавши з нею контракт на три роки.

    Раніше повідомлялося, що київський клуб цікавиться ще одним збірником - Русланом Ротанем.

    Джерело: Динамоманія

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