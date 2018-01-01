Ротань став найбільш віковим новачком «Динамо» в історії клубу

Руслан Ротань став найстаршим новачком в історії київського клубу

Півзахисник «Динамо» Руслан Ротань встановив унікальний рекорд «біло-синіх». Новоспечений хавбек «Динамо» Руслан Ротань став найстаршим новачком в історії київського клубу. На момент переходу у команду гравцю вже було 36 років. До цього найбільш віковими новобранцями киян були Олег Гусєв у 2017 році – 34



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Руслан Ротань. Фото: Getty Images

Руслан Ротань став найстаршим новачком в історії київського клубу

Півзахисник «Динамо» Руслан Ротань встановив унікальний рекорд «біло-синіх».

Новоспечений хавбек «Динамо» Руслан Ротань став найстаршим новачком в історії київського клубу. На момент переходу у команду гравцю вже було 36 років.

До цього найбільш віковими новобранцями киян були Олег Гусєв у 2017 році – 34 роки, Петро Дементьєв у 1947 році та Анатолій Дем'яненко у 1992 році – 33 роки.

Нагадаємо, Руслан Ротань підписав контракт з «Динамо» до літа 2018 року.

Як відомо раніше, гравці «Динамо» прибули на збір в Іспанію і готуються до першого тренування.

Джерело: Футбол 24