Ротань став найбільш віковим новачком «Динамо» в історії клубу
- Вчора, 21:35
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Руслан Ротань. Фото: Getty Images
Руслан Ротань став найстаршим новачком в історії київського клубу
Півзахисник «Динамо» Руслан Ротань встановив унікальний рекорд «біло-синіх».
Новоспечений хавбек «Динамо» Руслан Ротань став найстаршим новачком в історії київського клубу. На момент переходу у команду гравцю вже було 36 років.
До цього найбільш віковими новобранцями киян були Олег Гусєв у 2017 році – 34 роки, Петро Дементьєв у 1947 році та Анатолій Дем'яненко у 1992 році – 33 роки.
Нагадаємо, Руслан Ротань підписав контракт з «Динамо» до літа 2018 року.
Як відомо раніше, гравці «Динамо» прибули на збір в Іспанію і готуються до першого тренування.
Джерело: Футбол 24