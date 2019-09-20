Розгром ЦСКА та інші результати Ліги Європи



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«Лудогорець» буквально розібрав ЦСКА на частини Yahoo!Sports

Стартував груповий етап Ліги Європи сезону-2019/20

Команди Ліги Європи зіграли другу частину матчів першого туру.

Знову нищівної поразки зазнала російська команда. Цього разу московський ЦСКА після вдалого першого тайму розвалився в другому на виїзді проти болгарського «Лудогорця».

«Манчестер Юнайтед» лише наприкінці матчу зумів вирвати перемогу в «Астани».

Менхенгладбахська «Борусія» зазнала повного краху вдома проти австрійського «Вольфсберга», а «Словану» дуже пощастило двома голами в конпенсований час вирвати таки перемогу.

Ліга Європи. Груповий етап. 1-й тур

«Еспаньол» (Іспанія) – «Ференцварош» (Угорщина) – 1:1

Голи: 0:1 – Хаві Лопес (10, у свої ворота). 1:0 – Варгас (60)

«Рейнджерс» (Шотландія) – «Фейєнорд» (Нідерланди) – 1:0

Гол: 1:0 – Ойо (24)

«Борусія» (Менхенгладбах, Німеччина) – «Вольфсберг» (Австрія) – 0:4

Голи: 0:1 – Вайссман (13). 0:2 – Ляйтгеб (31). 0:3 – Рітцмайєр (41). 0:4 – Ляйтгеб (68)

«Вулвергемптон» (Англія) – «Брага» (Португалія) – 0:1

Гол: 0:1 – Рікарду Хорта (71)

«Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Астана» (Казахстан) – 1:0

Гол: 1:0 – Грінвуд (73)

«Порту» (Португалія) – «Янг Бойз» (Швейцарія) – 2:1

Голи: 1:0 – Суареш (8). 1:1 – Нсаме (15, з пенальті). 2:1 – Суареш (29)

«Лудогорець» (Болгарія) – ЦСКА (Росія) – 5:1

Гол: 0:1 – Дівєєв (11). 1:1 – Вандерсон (48). 2:1 – Лукокі (50). 3:1 – Кесеру (52). 4:1 – Кесеру (69). 5:1 – Кесеру (73, з пенальті)

«Ґент» (Бельгія) – «Сент-Етьєн» (Франція) – 3:2

Голи: 1:0 – Давід (2). 1:1 – Хазрі (38). 2:1 – Давід (43). 3:1 – Нгадеу-Нгаджуі (64). 3:2 – Камінскі (75, у свої ворота)

«Рома» (Італія) – «Істанбул» (Туреччина) – 4:0

Гол: 1:0 – Жуніор Кайсара (42, у свої ворота). 2:0 – Джеко (58). 3:0 – Заніоло (71). 4:0 – Клюйверт (90+3)

«Слован» (Словаччина) – «Бешикташ» (Туреччина) – 4:2

Голи: 1:0 – Шпорар (14). 1:1 – Ляїч (29, з пенальті). 1:2 – Божиков (45+1). 2:2 – Шпорар (58). 3:2 – Любічич (90+3). 4:2 – Рарсалла (90+4)

«Партизан» (Сербія) – АЗ (Нідерланди) – 1:1

Голи: 0:1 – Стенгс (13). 1:1 – Натчо (42, з пенальті). 2:1 – Натчо (61)