Руйнівні наслідки 0:7. Клуб Коноплянки звільнив тренера



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Доменіко Тедеско робив «Шальке» віце-чемпіоном Бундесліги schalke04.de

Керівництво «Шальке» не пробачило Тедеско розгрому в Манчестері

Доменіко Тедеско звільнений з посади головного тренера німецького футбольного клубу «Шальке», за який виступає півоборонець збірної України Євген Коноплянка. Це рішення прийняте невдовзі після розгромної поразки 0:7 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти «Манчестер Сіті».

Правління «Шальке» проаналізувало нинішнє спортивне становище команди і прийняло рішення звільнити від своїх обов’язків головного тренера Доменіко Тедеско та його асистента Петера Перхтольда.

«Нам дуже непросто далося це рішення. Всі цінували Доменіко Тедеско. Минулого сезону йому вдалося домогтися дуже гарного розвитку, команда стала віце-чемпіоном Бундесліги. Однак ми не можемо ігнорувати той факт, що в нинішньому сезоні розвиток команди відбувається в негативному ключі», - зазначили в «Шальке».

У суботу, 16 березня, під час матчу проти «Ляйпціґа» командою керуватиме Губ Стевенс, допоможе йому асистент Майк Бюскенс.

Джерело: ФК «Шальке»