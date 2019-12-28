Українець Дмитро Підручний став найкращим стрільцем Різдвяної гонки
Дмитро Підручний додав до своєї колекції чергове досягнення
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Стрільба завжди була сильною стороною українського біатлоніста
Сьогодні, 28 грудня, в німецькому Ґельзенкірхені відбулася Різдвяна гонка з біатлону найпопулярніші виставкові перегони серед стріляючих лижників.
Як уже повідомляв «Главком», українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний стали другими.
Крім того, Підручний перед мас-стартом виграв конкурс стрільців.
Він став першим у чоловічій кваліфікації (в жінок перемогла італійка Доротея Вірер), а потім виграв і фінал, відстрілявшись краще за Доротею Вірер.
Нагадаємо, що в лютому Підручний став першим в українській історії біатлоністом, який виграв чемпіонат світу.
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