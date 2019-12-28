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    Українець Дмитро Підручний став найкращим стрільцем Різдвяної гонки

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    Дмитро Підручний додав до своєї колекції чергове досягнення - Українець Дмитро Підручний став найкращим стрільцем Різдвяної гонки
    Дмитро Підручний додав до своєї колекції чергове досягнення
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    Стрільба завжди була сильною стороною українського біатлоніста

    Сьогодні, 28 грудня, в німецькому Ґельзенкірхені відбулася Різдвяна гонка з біатлону найпопулярніші виставкові перегони серед стріляючих лижників.

    Як уже повідомляв «Главком», українці Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний стали другими.

    Крім того, Підручний перед мас-стартом виграв конкурс стрільців.

    Він став першим у чоловічій кваліфікації (в жінок перемогла італійка Доротея Вірер), а потім виграв і фінал, відстрілявшись краще за Доротею Вірер.

    Нагадаємо, що в лютому Підручний став першим в українській історії біатлоністом, який виграв чемпіонат світу.

     Читайте також: Різдвяна гонка: рекорди, перемоги українців та решта цікавинок останнього біатлонного старту в 2019-му
    біатлон Дмитро Підручний Доротея Вірер Різдвяна гонка
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