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    Наймолодша чемпіонка України з біатлону, Меркушина, розчулено подякувала всім за підтримку

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    Юна спортсменка, певно, сама не очікувала такого успіху - Наймолодша чемпіонка України з біатлону, Меркушина, розчулено подякувала всім за підтримку
    Юна спортсменка, певно, сама не очікувала такого успіху

    За два дні 14-річна Олександра виборола два золота дорослого чемпіонату України з біатлону

    Юна сенсація чемпіонату України з біатлону, 14-річна Олександра Меркушина, яка здобула два золота дорослого чемпіонату України, була розчулена величезною увагою до себе. Враженнями від перемоги наймолодша чемпінока в історії України, поділилася в соцмережах:

    Дякую всім хто привітав! Дякую батькам, сестрі, друзям! Також моїм сестричкам по команді Без вашої підтримки і надії такого б не було так, це ще не найвища сходинка і ще потрібно багато працювати! Надіюсь що ті хто був так і залишаться поруч!

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    На лижах Олександра стоїть майже з народження

    Нагадаємо, що вся родина Олександри займається біатлоном, наразі в основному складі збірної України виступає її сестра Анастасія.

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    біатлон Анастасія Меркушина
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