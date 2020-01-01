Сам собі ялинка: Кріштіану Роналду засвітися у прикрасах на 800 тисяч доларів (фото)



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Роналду вміє заробляти, і витрачати гроші

Футбольний «золотий хлопчик» любить прикрашати себе коштовностями

Футболіст італійського клубу «Ювентус» Кріштіану Роналду з'явився на прес-конференції в Дубаї, виблискуючи діамантами. Як пише Mirror, лише на одній руці одного з найдорожчих футболістів світу, виблискувало прикрас на 800 тисяч доларів.

Журналісти відзначили на Кріштіану годинник Rolex з білого золота, усипаний діамантами, і два кільця - одне з яких з жовтуватим діамантом огранювання «принце» вартує 260 тисяч доларів.

Роналду, один з найбільш високооплачуваних спортсменів у світі, неодноразово демонстрував любов до розкоші і екстравагантному шику. Прикраси, в яких він з’явився у Дубаї, не найдорожці в його колекції. Роналду щасливий власник унікального годинника Franck Muller, який коштував йому майже два мільйони доларів.

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