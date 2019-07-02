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    «Сампдорія» заплатить 20 мільйонів євро за Малиновського

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    Руслан Малиновський - «Сампдорія» заплатить 20 мільйонів євро за Малиновського
    Руслан Малиновський
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    Українець може продовжити клубну кар’єру в чемпіонаті Італії

    Півзахисник збірної України та бельгійського «Ґенка» Руслан Малиновський може продовжити клубну кар’єру в Італії. «Сампдорія» готова заплатити за його трансфер 20 мільйонів євро.

    Як повідомляє Le Bombe Di Vlad, угода уже закрита, а офіційно про трансфер оголосять впродовж найближчої доби.

    Термін дії угоди з італійцями розраховано на п’ять років.

    26-річний Малиновський виступає за бельгійський клуб з 2015 року. Останнього сезону він став чемпіоном країни в складі «Ґенка».

     Читайте також: У «Ґенку» не бажають відпускати українця Малиновського
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