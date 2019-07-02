«Сампдорія» заплатить 20 мільйонів євро за Малиновського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Малиновський Футбум

Українець може продовжити клубну кар’єру в чемпіонаті Італії

Півзахисник збірної України та бельгійського «Ґенка» Руслан Малиновський може продовжити клубну кар’єру в Італії. «Сампдорія» готова заплатити за його трансфер 20 мільйонів євро.

Як повідомляє Le Bombe Di Vlad, угода уже закрита, а офіційно про трансфер оголосять впродовж найближчої доби.

Термін дії угоди з італійцями розраховано на п’ять років.

26-річний Малиновський виступає за бельгійський клуб з 2015 року. Останнього сезону він став чемпіоном країни в складі «Ґенка».