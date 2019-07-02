У «Ґенку» не бажають відпускати українця Малиновського



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Руслан Малиновський УНІАН

Бельгійський клуб підтримає трансфер в разі «гідної пропозиції»

Бельгійський «Ґенк» не бажає відпускати півзахисника збірної України Руслана Малиновського. Інформацію про це підтвердив спортивний директор клубу Дмітрій де Конде.

«Я відчуваю, що Малиновський хоче перейти в провідний європейський чемпіонат. Це зрозуміло, зважаючи на його вік. Ми хочемо зробити свій внесок у це. Але за умови, якщо надійде гідна пропозиція. Якщо такої пропозиції не надійде, ми наполягатимемо, аби він залишився в «Ґенку». Має бути взаємоповага. У мене склалося враження, що Руслан зрозумів це», - передає слова де Конде Voetbalkrant.

26-річний Малиновський виступає за бельгійський клуб з 2015 року. Останнього сезону він став чемпіоном країни в складі «Ґенка».